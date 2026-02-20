Offerte Sky
Super weekend NBA: quattro grandi sfide nella Casa dello Sport

NBA

Introduzione

Un super weekend targato NBA in arrivo su Sky Sport Basket. Si comincia sabato alle 23 e si conclude nella notte tra domenica e lunedì con quattro partite una dietro l'altra per non perdersi nulla della ripartenza dopo la pausa per l'All-Star Weekend. Ecco tutti gli appuntamenti del weekend

Quello che devi sapere

PHOENIX SUNS-ORLANDO MAGIC

Si comincia sabato alle 23.00 in diretta su Sky Sport Basket con la sfida tra Phoenix Suns e Orlando Magic, con la telecronaca LIVE di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

NEW YORK KNICKS-HOUSTON ROCKETS

Al Madison Square Garden arrivano gli Houston Rockets di Kevin Durant per sfidare i New York Knicks: partita in diretta nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 con il commento originale in inglese e in unico passaggio.

OKLAHOMA CITY THUNDER-CLEVELAND CAVALIERS

Domenica alle 19, dopo la finale delle Final Eight di Coppa Italia, va in scena la sfida tra i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder e i caldissimi Cleveland Cavaliers di James Harden. Partita in diretta con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

LOS ANGELES LAKERS-BOSTON CELTICS

Il super weekend si conclude con una classicissima: i Los Angeles Lakers ospitano i Boston Celtics alla Crypto.com Arena, con la palla a due a mezzanotte e mezza tra domenica e lunedì e il commento in diretta su Sky Sport Basket di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

