Introduzione
Un super weekend targato NBA in arrivo su Sky Sport Basket. Si comincia sabato alle 23 e si conclude nella notte tra domenica e lunedì con quattro partite una dietro l'altra per non perdersi nulla della ripartenza dopo la pausa per l'All-Star Weekend. Ecco tutti gli appuntamenti del weekend
Quello che devi sapere
PHOENIX SUNS-ORLANDO MAGIC
Si comincia sabato alle 23.00 in diretta su Sky Sport Basket con la sfida tra Phoenix Suns e Orlando Magic, con la telecronaca LIVE di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
NEW YORK KNICKS-HOUSTON ROCKETS
Al Madison Square Garden arrivano gli Houston Rockets di Kevin Durant per sfidare i New York Knicks: partita in diretta nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 con il commento originale in inglese e in unico passaggio.
OKLAHOMA CITY THUNDER-CLEVELAND CAVALIERS
Domenica alle 19, dopo la finale delle Final Eight di Coppa Italia, va in scena la sfida tra i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder e i caldissimi Cleveland Cavaliers di James Harden. Partita in diretta con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
LOS ANGELES LAKERS-BOSTON CELTICS
Il super weekend si conclude con una classicissima: i Los Angeles Lakers ospitano i Boston Celtics alla Crypto.com Arena, con la palla a due a mezzanotte e mezza tra domenica e lunedì e il commento in diretta su Sky Sport Basket di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua