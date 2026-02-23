NBA, risultati della notte: i Celtics battono i Lakers, OKC ferma la striscia di ClevelandHIGHLIGHTS NBA
I Celtics passano a Los Angeles guidati dai 32 punti di Jaylen Brown e i 30 di Payton Pritchard, rovinando la festa per la statua in onore di Pat Riley e i 43.000 punti in carriera raggiunti da LeBron James. OKC pur senza SGA e Jalen Williams ferma a sette la striscia di successi di Cleveland, mentre Philadelphia torna alla vittoria a Minneapolis con 39 di Tyrese Maxey. Golden State supera la tripla doppia di Nikola Jokic grazie a un super Brandin Podziemski nel finale di gara, LaMelo Ball segna 10 triple e riporta Charlotte al successo. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 11 gare della notte
OKC THUNDER-CLEVELAND CAVALIERS 121-113
Si ferma a sette la striscia di vittorie dei Cavs nonostante i 20 punti a testa di Donovan Mitchell, James Harden e Sam Merrill, venendo battuti dai campioni in carica di OKC pur alle prese con le assenze di SGA, Jalen Williams, Alex Caruso e Ajay Mitchell. I padroni di casa volano sul +23 grazie aun caldissimo Isaiah Joe (22 punti con 6/11 da tre), ma vengono rimontati fino a finire sotto nel terzo quarto. Da lì in poi però OKC mantiene sempre le redini del match grazie a una serata da 21/41 dall’arco
ATLANTA HAWKS-BROOKLYN NETS 115-104
Ha invece successo la rimonta da -11 nel quarto periodo degli Hawks, guidati dai 26 punti e 12 rimbalzi di Jalen Johnson per infliggere ai Nets la quarta sconfitta in fila. Un maxi parziale di 24-2 permette ad Atlanta di ribaltare il match, complice anche gli 11 errori su 12 tentativi degli avversari, che non vanno oltre i 18 punti di Michael Porter Jr
GOLDEN STATE WARRIORS-DENVER NUGGETS 128-117
È Brandin Podziemski il grande protagonista del successo di Golden State su Denver, realizzando 12 dei suoi 18 punti negli ultimi cinque minuti di partita per accompagnare i 23 di Moses Moody e i 20 di De’Anthony Melton. La tripla doppia numero 183 della carriera di Nikola Jokic (20 punti, 20 rimbalzi e 12 assist) non basta ai Nuggets, travolti 33-16 nel quarto periodo
MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 94-122
Tutto facile per Toronto che tocca anche il +31 nel corso del match grazie ai 32 punti di Immanuel Quickley e i 22 di Brandon Ingram, fermando a tre la striscia di vittorie dei Bucks. I 21 a testa di Ryan Rollins e Kevin Porter Jr non bastano ai padroni di casa che perdono nettamente dal primo quarto in poi, senza mai impensierire gli avversari complici le 17 palle perse di squadra
INDIANA PACERS-DALLAS MAVERICKS 130-134
Dopo dieci sconfitte consecutive i Mavericks tornano finalmente alla vittoria, guidati dai 25 punti di Khris Middleton e i 23 di PJ Washington sul campo di Indiana. Il ritorno in campo di un Pascal Siakam da 30 punti e i 22 con 11 assist di Andrew Nembhard non bastano ai Pacers, sempre rimasti a contatto nel match ma incapaci di trovare il parziale giusto per sorpassare
WASHINGTON WIZARDS-CHARLOTTE HORNETS 112-129
Dopo aver perso tre delle ultime quattro, Charlotte ritrova la vittoria passando nella capitale guidata da un LaMelo Ball in grande spolvero: 37 punti frutto di 10 triple a segno (suo nuovo massimo in carriera) insieme ai 28 di Kon Knueppel e i 22 di Brandon Miller, spaccando in due la partita con un terzo quarto da 44-28 con 12/14 da tre. Gli Wizards non vanno oltre i 17 di Bilal Coulibaly, fermandosi dopo due successi in fila
LOS ANGELES LAKERS-BOSTON CELTICS 89-111
Nella serata in cui i Lakers rivelano la statua in onore di Pat Riley, la classicissima contro i Boston Celtics viene controllata in lungo e in largo dagli ospiti, spinti dai 32 punti di Jaylen Brown e i 30 di Payton Pritchard. I Lakers vengono tenuti al loro minimo stagionale da 89 punti nonostante i 25 di Luka Doncic e i 20 di LeBron James, che raggiunge quota 43.000 punti in carriera e 1.600 gare di regular season
MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHILADELPHIA 76ERS 108-135
È uno strepitoso Tyrese Maxey da 39 punti e 8 assist a guidare i Sixers al largo successo a Minneapolis, interrompendo una striscia di quattro sconfitte in fila. Philly si gode anche i 24 con 6 triple di VJ Edgecombe in una serata da 21 triple a segno di squadra sempre dovendo fare a meno di Joel Embiid, mentre Minnesota si ferma a tre successi consecutivi nonostante i 28 di Anthony Edwards, pagando le assenze di Naz Reid (spalla) e Rudy Gobert (sospeso)
CHICAGO BULLS-NEW YORK KNICKS 99-105
La 39^ doppia doppia stagionale (nessuno come lui) da 28 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns spinge New York al secondo successo in fila, trovando le giocate giuste nel finale per infliggere invece il nono ko consecutivo ai Bulls. Ai padron i di casa non bastano i 15 di Matas Buzelis, tirando sotto il 40% dal campo e il 35% da tre
PHOENIX SUNS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 77-92
Dopo il tremendo -54 subito per mano di Denver, Portland si rialza e vince con autorità a Phoenix, guidata dai 23 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate di Donovan Clingan e i 23 di Jerami Grant. I Suns invece, dopo la rocambolesca vittoria al doppio overtime su Orlando, vengono tenuti al loro minimo stagionale per punti complici le assenze di Devin Booker, Dillon Brooks, Grayson Allen e Jordan Goodwin, senza andare oltre i 18 di Collin Gillespie
LA CLIPPERS-ORLANDO MAGIC 109-111
Le speranze di vittoria dei Clippers si infrangono sulla tripla sbagliata da Bennedict Mathurin sulla sirena, fallendo un buon tiro dopo una prestazione da 21 punti per accompagnare i 37 di Kawhi Leonard. Il numero 2 gioca su una distorsione alla caviglia ma tiene in piedi i Clippers finché può, anche se dall’altra parte c’è uno scintillante Desmond Bane da 36 punti a spingere i Magic al successo
