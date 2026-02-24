Introduzione
Meno di due anni fa Detroit viveva una stagione sportivamente tragica, contrassegnata dalla striscia di sconfitte più lunga nella storia della NBA, mentre San Antonio, nonostante la presenza del rookie dell’anno Victor Wembanyama, finiva penultima a Ovest. Oggi le due squadre, che nella notte si sono incontrate dando vita ad un’autentica battaglia, sono rispettivamente prima e Est e seconda nella Western Conference e coltivano ambizioni più che legittime di lottare addirittura per il titolo
Quello che devi sapere
IL COLPO DI SAN ANTONIO
Era una delle partite più attese di questa stagione, perché in regular season Pistons e Spurs non si erano ancora incontrati fin qui. E lo scontro diretto tra la capolista dell’Est e la diretta inseguitrice dei Thunder campioni NBA in carica a Ovest non ha affatto deluso. A prevalere è stata San Antonio, trascinata dal solito Victor Wembanyama e da un Devin Vassell in grande spolvero. E all’interno della partita non sono mancati i colpi proibiti e i contatti anche pesanti, a riprova di una rivalità che potrebbe riaccendersi dopo oltre vent’anni
PISTONS, SPURS E UNA VECCHIA RIVALITÀ
Le Finals del 2005 raramente vengono citate tra le più spettacolari nella storia della NBA, ma quella serie, vinta dagli Spurs sui Pistons a gara-7, rimane una delle più combattute di sempre e, senza dubbio, tra le più dure dal punto di vista dello scontro fisico tra le due squadre. Ecco perché, vent’anni dopo, lo scontro tra San Antonio e Detroit porta con sé tanti significati e, qualora le due squadre dovessero ritrovarsi ancora una volta alle Finals, quella vecchia rivalità potrebbe tornare subito d’attualità
I PISTONS DEL 2024: UN DISASTRO COMPLETO
Sembra quasi impossibile, ma l’attuale capolista della Eastern Conference, nonché secondo molti favorita a rappresentare l’Est alle prossime Finals, meno di due anni fa viveva la peggior stagione della sua storia. Il record (14-68) era il peggiore di sempre per Detroit, che accompagnava il primato con un altro traguardo assai poco invidiabile: la striscia di sconfitte più lunga nella storia della NBA a quota 28
GLI SPURS DEL 2024: SUL FONDO DELL’OVEST
Il 22-60 con cui gli Spurs chiudevano la stagione 2023-24 era invece il terzo peggiore nella loro storia, dato però aggravato dalla sensazione che nonostante il colpo effettuato al Draft con la scelta di Victor Wembanyama, talento da subito confermatosi generazionale e premiato all’unanimità come rookie dell’anno, la squadra non avesse di fronte a sé prospettive di concreti miglioramenti a breve e che infilava a sua volta una avvilente striscia di 18 sconfitte consecutive, la più lunga di sempre per la franchigia
IL SALTO DEI PISTONS
Un cambio in panchina, con J.B. Bickerstaff a prendere il posto di Monty Williams, e dietro la scrivania, con l’avvento di Trajan Langdon, un roster reso più logico con l’innesto di veterani e di giocatori adatti al sistema di gioco adottato e la crescita delle colonne della squadra Cade Cunningham, Jalen Duren e Ausar Thompson. Sono questi, in breve, i segreti dietro alla vorticosa risalita dei Pistons, che ora sono primi a Estcon un record di 42-14 e guardano ai playoff con legittime speranze di tornare alle Finals, dove mancano proprio dal 2005 e da quella battaglia persa contro San Antonio
IL SALTO DEGLI SPURS
Il cambio in panchina è arrivato anche a San Antonio, anche se a portare Mitch Johnson alla guida della squadra sono stati i problemi di salute di Gregg Popovich. Attorno al nuovo coach e alla crescita di Wembanyama e degli altri giocatori scelti agli ultimi Draft, gli Spurs hanno saputo costruire una struttura solida con le acquisizioni di Harrison Barnes e De’Aaron Fox che hanno portato talento e esperienza. A Ovest Oklahoma City rimane la logica favorita e Denver ha curriculum e ambizioni da titolo, ma San Antonio, attualmente forte di un record di 41-16, punta a sorprendere tutti