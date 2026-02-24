Era una delle partite più attese di questa stagione, perché in regular season Pistons e Spurs non si erano ancora incontrati fin qui. E lo scontro diretto tra la capolista dell’Est e la diretta inseguitrice dei Thunder campioni NBA in carica a Ovest non ha affatto deluso. A prevalere è stata San Antonio, trascinata dal solito Victor Wembanyama e da un Devin Vassell in grande spolvero. E all’interno della partita non sono mancati i colpi proibiti e i contatti anche pesanti, a riprova di una rivalità che potrebbe riaccendersi dopo oltre vent’anni