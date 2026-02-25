Orlando conclude con una vittoria la sua trasferta a Ovest, ringraziando il canestro a rimbalzo offensivo di Wendell Carter Jr a 6.7 secondi dalla fine e l’errore di LeBron James sulla tripla finale che avrebbe dato la vittoria ai Lakers. Il grande protagonista del match è un Paolo Banchero da 36 punti seguito dai 22 di Desmond Bane e i 20 di Carter Jr., risalendo da -12 nel terzo quarto e rendendo inutili i 22 con 9 rimbalzi e 15 assist di Luka Doncic insieme ai 21 di Deandre Ayton e LeBron James più i 18 di Austin Reaves per i Lakers che concludono il loro lungo “home stand” con un deludente record di 4-4

