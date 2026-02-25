NBA, risultati della notte: Orlando sorprende i Lakers, Cleveland aggancia New YorkHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Un canestro nel finale di Wendell Carter Jr unito a un errore sulla sirena di LeBron James permette a Orlando di vincere in casa dei Lakers, guidati dai 36 punti di uno scintillante Paolo Banchero. Cleveland approfitta dei problemi al tiro di New York per vincere il big match a Est e agganciare i Knicks in classifica, mentre OKC sempre priva delle sue stelle vince a Toronto. Philadelphia ritrova Joel Embiid e vince a Indianapolis, New Orleans festeggia il ritorno in campo di Dejounte Murray dopo più di un anno di assenza battendo Golden State. Ottimo debutto da 27 punti per Jonathan Kuminga con Atlanta: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 11 gare della notte
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 114-135
I Sixers ritrovano un Joel Embiid da 27 punti dopo cinque gare di assenza e insieme ai 32 di Tyrese Maxey hanno vita facile contro Indiana, scappando via con un secondo quarto da 45-27 e toccando il +28 nel corso del match. Il +30 in favore di Philadelphia per punti nel pitturato spiega bene la differenza tra le due squadre, coi padroni di casa privi di Pascal Siakam che non vanno oltre i 23 a testa di Andrew Nembhard e Micah Potter (suo massimo in carriera)
ATLANTA HAWKS-WASHINGTON WIZARDS 119-98
Nella serata del primo ritorno da avversario di Trae Young (ancora in borghese, ma omaggiato di un video tributo nel secondo quarto dal suo ex pubblico) è Jonathan Kuminga a brillare. Al suo debutto con gli Hawks il congolese realizza 27 punti — massimo stagionale — in 24 minuti, in una serata in cui Atlanta ha ben pochi problemi contro Washington toccando anche il +38 e superando agilmente i 18 punti realizzati da Will Riley per gli ospiti
BROOKLYN NETS-DALLAS MAVERICKS 114-123
La tormenta di neve che ha investito New York costringe le due squadre ad arrivare in città solo a poche ore dalla palla a due, ma i Mavs non ne risentono e realizzano 76 punti nel solo primo tempo veleggiando verso la seconda vittoria in fila dopo averne perse dieci consecutive. I 22 punti di Marvin Bagley e i 21 di Naji Marshall fanno la differenza, infliggendo ai Nets la quinta sconfitta consecutiva nonostante i 26 di Michael Porter Jr e i 22 di Noah Clowney
TORONTO RAPTORS-OKLAHOMA CITY THUNDER 107-116
Quinta vittoria nelle ultime sei gare per OKC, che si conferma miglior squadra della NBA in trasferta (21-7) guidata dal miglior Cason Wallace della carriera. Sempre senza Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Ajay Mitchell, Wallace si carica la squadra sulle spalle realizzando il suo massimo in carriera da 27 punti, riaccendendo i suoi nel quarto periodo dopo aver sprecato un vantaggio anche di 25 lunghezze complici i 21 di RJ Barrett, ma senza permettere a Toronto di prendersi la vittoria casalinga
CHICAGO BULLS-CHARLOTTE HORNETS 99-131
L’ottava vittoria consecutiva in trasferta degli Hornets ha come protagonista il tiro da tre punti. Brandon Miller (23 punti), Kon Knueppel (21) e compagni tirano 25/57 dall’arco, diventando la prima squadra di sempre a realizzare almeno 25 triple in due gare consecutive. Per Chicago si tratta invece della decima sconfitta consecutiva, crollando in un terzo quarto da 42-16 per gli ospiti tra cui un parziale di 22-2 a cui Matas Buzelis (career high da 32 punti) non riesce a porre rimedio
CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 109-94
Il big match della notte si conclude in favore di Cleveland, arrivata all’ottava vittoria nelle ultime nove partite. I 23 punti di Donovan Mitchell uniti ai 20 di James Harden permettono ai Cavs di controllare la partita specialmente in un terzo quarto da 23-11, approfittando degli enormi problemi al tiro dei Knicks (3/24 nel quarto in una serata da 35/86, appena al 40%, di cui 10/37 da tre punti). Gli ospiti guidati dai 20 di Jalen Brunson vengono agganciati in classifica proprio dai Cavs, ma mantengono il terzo posto per via delle due precedenti vittorie negli scontri diretti
MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 128-117
La quarta vittoria nelle ultime cinque partite per i Bucks porta la firma del miglior Kevin Porter Jr della stagione (32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) e dei 21 a testa di Ryan Rollins e Bobby Portis, superando una Miami che era reduce da tre successi in fila. I 26 di Norman Powell non bastano agli ospiti per uscire vincenti da una gara combattuta con 19 parità e 18 avvicendamenti nella guida del punteggio, con Simone Fontecchio rimasto in panchina per tutti i 48 minuti
NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 113-109
I Pelicans festeggiano con una vittoria non solo i 26 punti di Zion Williamson ma soprattutto i 13 di Dejounte Murray al ritorno in campo dopo più di un anno dalla rottura del tendine d’Achille. Per New Orleans si tratta della quarta vittoria nelle ultime sei partite, uscendo vincenti da un ultimo quarto combattutissimo, reso difficile dai 28 punti di De’Anthony Melton (massimo stagionale) e i 24 di Moses Moody per gli ospiti privi di Curry, Porzingis e Horford
PHOENIX SUNS-BOSTON CELTICS 81-97
Un terzo quarto da 30-11 basta e avanza ai Celtics per avere ragione dei Suns, conquistando la quarta vittoria in fila e nona nelle ultime 10 anche senza Jaylen Brown fermato da una contusione al ginocchio. Derrick White segna 22 punti per rendere inutili i 15 di Collin Gillespie e i 14 di Grayson Allen per i padroni di casa sempre privi di Devin Booker e Dillon Brooks, con Jalen Green ancora in difficoltà (5/18 al tiro per 13 punti)
LA LAKERS-ORLANDO MAGIC 109-110
Orlando conclude con una vittoria la sua trasferta a Ovest, ringraziando il canestro a rimbalzo offensivo di Wendell Carter Jr a 6.7 secondi dalla fine e l’errore di LeBron James sulla tripla finale che avrebbe dato la vittoria ai Lakers. Il grande protagonista del match è un Paolo Banchero da 36 punti seguito dai 22 di Desmond Bane e i 20 di Carter Jr., risalendo da -12 nel terzo quarto e rendendo inutili i 22 con 9 rimbalzi e 15 assist di Luka Doncic insieme ai 21 di Deandre Ayton e LeBron James più i 18 di Austin Reaves per i Lakers che concludono il loro lungo “home stand” con un deludente record di 4-4
PORTLAND TRAIL BLAZERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 121-124
Nella quarta vittoria nelle ultime cinque partite di Minnesota brilla come sempre Anthony Edwards, autore di 34 punti per resistere a tutti i tentativi di rimonta dei Blazers. A dargli man forte è un Jaden McDaniels che riempie il tabellino (27 punti, 6 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi e 5 stoppate) in una serata da 17/35 dall’arco di squadra, superando i 22 di Jrue Holiday e i 19 di Scoot Henderson dalla panchina
LA CLASSIFICA A EST
Boston mantiene due gare di vantaggio sulla coppia Knicks-Cavs, che dopo lo scontro diretto della notte sono appaiate con lo stesso record di 37-22. Philadelphia resiste alla vittoria Orlando che rimane staccata di mezza gara, così come Atlanta resta avanti nei confronti di Charlotte. Milwaukee non molla a 1.5 gare di distanza dal decimo posto, perdono tutte le ultime quattro
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC resta tre gare avanti nei confronti di San Antonio, mentre Minnesota si prende una gara di vantaggio nei confronti dei Lakers per il quinto posto. In zona play-in perdono tutte perciò le distanze rimangono invariate, anche se la distanza nei confronti delle squadre dall’11^ posizione in giù è già incolmabile
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
