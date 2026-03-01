Introduzione

Nessun problema per i Lakers in casa degli Warriors, guidati dai 22 punti di LeBron James e dai 26 di Luka Doncic nel giorno del suo 27° compleanno. Miami batte Houston davanti al proprio pubblico nonostante i 32 punti di Kevin Durant (0 punti in 9 minuti per Simone Fontecchio). Charlotte continua la sua risalita superando Portland, vittorie anche per Toronto a Washington e New Orleans a Salt Lake City. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle cinque gare della notte