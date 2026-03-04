NBA, risultati della notte: Cleveland ferma Detroit, San Antonio spazza via PhiladelphiaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Anche senza Mitchell, Cleveland batte Detroit e rimane in corsa per i primi posti a Est. San Antonio ritrova la vittoria rifilando 40 punti di scarto a Philadelphia in trasferta, Minnesota si gode un Anthony Edwards decisivo con 41 punti. Vittorie per OKC a Chicago anche senza SGA e per i Lakers contro New Orleans. Simone Fontecchio segna 12 punti nella larga vittoria di Miami su Brooklyn, New York batte Toronto per la 12^ volta in fila. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle dieci partite della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-DALLAS MAVERICKS 117-90
Quinta vittoria consecutiva e 15^ nelle ultime 18 per gli Hornets, che tornano a un record del 50% (31-31) per la prima volta dal 28 ottobre. Brandon Miller con 17 punti guida i suoi insieme ad altri sette compagni in doppia cifra, toccando anche il +27 nel corso del quarto periodo. Salta purtroppo la seconda sfida tra Cooper Flagg (ancora alle prese con un infortunio alla caviglia) e Kon Knueppel (in una serata opaca con 13 punti e 1// da tre), con Dallas che incappa in una serataccia al tiro (3/22 dall’arco)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS 113-109
Anche senza Donovan Mitchell, i Cavs vendicano la recente sconfitta subita a Detroit battendo i Pistons per la seconda volta in stagione, guidati dai 22 punti di Jaylon Tyson e i 18 di James Harden e Evan Mobley. I Cavs resistono al tentativo di rimonta dei Pistons da -11 a -1 nel quarto periodo, spinti dai 24 punti con 14 rimbalzi di Jalen Duren, ma Detroit paga la brutta serata al tiro di Cade Cunningham (10 punti con 4/16 dal campo, pur con 14 assist) e vede interrompersi la sua striscia di sei vittorie in fila in trasferta
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ORLANDO MAGIC-WASHINGTON WIZARDS 126-109
È un Paolo Banchero scintillante da 37 punti (massimo stagionale) a guidare i Magic al successo sugli Wizards, andando anche avanti di 25 lunghezze nonostante le assenze di Anthony Black, Wendell Carter Jr e Franz Wagner. Washington però si presenta con soli nove giocatori a disposizione e non va oltre i 19 punti di Will Riley e i 18 di Jaden Hardy, con la giocatrice WNBA Angel Reese a bordocampo per tifare il fratello Juju, autore di 9 punti e 8 rimbalzi alla sua seconda partenza in quintetto in carriera
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-BROOKLYN NETS 124-98
Nessun problema per gli Heat nella prima di due gare consecutive contro i Nets. Bam Adebayo ne segna 23, Tyler Herro 22 e Jaime Jaquez 20 per conquistare la quinta vittoria nelle ultime sette partite, toccando il massimo vantaggio sul +27. I 17 di Noah Clowney e i 16 di Ziaire Williams non evitano la nona sconfitta consecutiva di Brooklyn, anche perché Michael Porter Jr. tira malissimo (3/17) e chiude con 9 punti. Sono 12 invece quelli di Simone Fontecchio con 3/6 da tre punti e 3/3 ai liberi, insieme a 3 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero in 20 minuti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 95-111
New York si conferma la bestia nera di Toronto battendola per la 12^ volta consecutiva, forti di un parziale di 16-2 nel quarto periodo che ha definitivamente indirizzato la partita nelle mani dei Knicks. Le doppie doppie di Jalen Brunson (26 punti e 10 assist) e Karl-Anthony Towns (21 con 12 rimbalzi) sono ingestibili per i canadesi, arrivati alla quarta sconfitta in fila in casa nonostante i 31 di Brandon Ingram e i 20 dell’ex RJ Barrett
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHICAGO BULLS-OKC THUNDER 108-116
Senza Shai Gilgeous-Alexander, ancora alle prese con il problema agli addominali che lo ha tenuto fuori per 9 partite, i Thunder non hanno problemi a vincere a Chicago, godendosi un Jared McCain da 20 punti accompagnato dai 19 di Isaiah Joe. I Bulls danno battaglia nell’ultimo quarto tornando fino al -6 dopo essere stati sotto anche di 19 nel corso del match, ma né i 20 di Collin Sexton né i 18 (massimo in stagione) con 12 rimbalzi di Guerschon Yabusele evitano la 12^ sconfitta nelle ultime 13
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 117-110
La quarta vittoria consecutiva dei T’Wolves porta la firma di Anthony Edwards, che dopo un primo tempo complicato si scatena nella ripresa realizzando 41 punti e tutte le giocate decisive nel finale. Julius Randle aggiunge 23 punti e 11 rimbalzi mentre gli sforzi dei vari Jaylen Wells (19 punti) e Cedric Coward (15) non bastano ai Grizzlies per completare una rimonta partita da -17, pagando la differenza a rimbalzo (51-33 per Minnesota)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-SAN ANTONIO SPURS 91-131
Prova di forza impressionante degli Spurs, che distruggono i Sixers a domicilio realizzando 81 punti nei due quarti centrali concedendone appena 39, tornando così alla vittoria dopo il ko a New York che ha interrotto la loro striscia di 11 successi in fila. Dylan Harper è il migliore dei suoi con 22 punti insieme a Devin Vassell, con Victor Wembanyama che può concedersi una serata da soli 10 punti ma con 8 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e 6 stoppate in 24 minuti. I Sixers, tramortiti dagli ospiti, si fermano a 21 punti di Tyrese Maxey, unico titolare sopra quota 6
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA LAKERS-NEW ORLEANS PELICANS 110-101
Serve un parziale da 22-4 nel finale di gara ai Lakers per rimontare e infine battere i Pelicans e conquistare il terzo successo in fila. Luka Doncic chiude con 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist ispirando i 21 di LeBron James (8 canestri su 12 tentativi per lui, portandosi a -2 canestri dal record all-time di Kareem Abdul-Jabbar). I Pelicans, arrivati a LA in un buon momento di forma, si fermano ai 24 punti di Zion Williamson e i 21 di Trey Murphy, toccando il +8 a 7 minuti dalla fine ma venendo tenuti a zero nei successivi 4:18
SACRAMENTO KINGS-PHOENIX SUNS 103-114
Quattro partite e quattro vittorie per i Suns ai danni dei Kings in questa stagione, godendosi anche il ritorno in campo di Devin Booker (17 punti di cui 14 nel primo tempo) insieme ai 20 di Jalen Green e i 18 di Grayson Allen. Un parziale di 14-0 nel terzo quarto indirizza la partita nelle mani di Phoenix, mentre Maxime Raynaud (22 punti e 10 rimbalzi) è l’ultimo ad arrendersi ma senza evitare la 49^ sconfitta stagionale di Sacramento
LA CLASSIFICA A EST
Nonostante la sconfitta Detroit mantiene 4.5 gare di vantaggio su Boston, mentre New York si trova esattamente a metà tra i Celtics e i Cavaliers. Orlando e Miami si riavvicinano al sesto posto di Philadelphia, così come Charlotte risponde ai quattro successi in fila di Atlanta
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC è già sicura di un posto in post-season anche perdendole tutte da qui alla fine, mantenendo sei gare di vantaggio su San Antonio. Houston e Minnesota sono separate solo da pochi decimi di percentuale di vittorie, mentre i Lakers provano a non perdere la scia per il fattore campo ai playoff
TABELLONE PLAYOFF
A poco più di un mese dalla fine della regular season, questi sarebbero gli accoppiamenti della post-season se la stagione finisse oggi