Nessun problema per gli Heat nella prima di due gare consecutive contro i Nets. Bam Adebayo ne segna 23, Tyler Herro 22 e Jaime Jaquez 20 per conquistare la quinta vittoria nelle ultime sette partite, toccando il massimo vantaggio sul +27. I 17 di Noah Clowney e i 16 di Ziaire Williams non evitano la nona sconfitta consecutiva di Brooklyn, anche perché Michael Porter Jr. tira malissimo (3/17) e chiude con 9 punti. Sono 12 invece quelli di Simone Fontecchio con 3/6 da tre punti e 3/3 ai liberi, insieme a 3 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero in 20 minuti

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA