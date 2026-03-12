Introduzione

Uno strepitoso Kawhi Leonard da 45 punti vince il duello con Anthony Edwards (36 punti) batte Minnesota, regalando ai Clippers un record superiore al 50% per la prima volta in stagione. In un possibile antipasto di playoff Denver travolge Houston con 30 punti di Jamal Murray e la 25^ tripla doppia stagionale di Nikola Jokic. Orlando supera Cleveland e conquista la quinta vittoria in fila, successi per New Orleans in casa con Toronto, New York in casa degli Utah Jazz e Charlotte in trasferta a Sacramento. Di seguito il racconto e gli highlights delle sei gare della notte