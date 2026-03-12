NBA, risultati della notte: i Clippers spazzano via Minnesota, Denver travolge Houstonhighlights nba
Uno strepitoso Kawhi Leonard da 45 punti vince il duello con Anthony Edwards (36 punti) batte Minnesota, regalando ai Clippers un record superiore al 50% per la prima volta in stagione. In un possibile antipasto di playoff Denver travolge Houston con 30 punti di Jamal Murray e la 25^ tripla doppia stagionale di Nikola Jokic. Orlando supera Cleveland e conquista la quinta vittoria in fila, successi per New Orleans in casa con Toronto, New York in casa degli Utah Jazz e Charlotte in trasferta a Sacramento. Di seguito il racconto e gli highlights delle sei gare della notte
ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 128-122
Quinto successo consecutivo per i Magic, che ringraziando un Desmond Bane da 35 punti di cui cinque negli ultimi 17.4 secondi per avere definitivamente ragione dei Cavs. Insieme a lui i 25 punti con 8 rimbalzi e 7 assist di Paolo Banchero e i 23 (di cui 9 nel quarto periodo) di Tristan Da Silva, resistendo alla rimonta dei Cavs partita da -13 a metà quarto periodo fino al -2. Un James Harden da 30 punti e 8 assist e un Donovan Mitchell da 25 non sono bastati ai Cavs per riaprire il match, subendo la quinta sconfitta nelle ultime nove
NEW ORLEANS PELICANS-TORONTO RAPTORS 122-111
Il primo ritorno di Brandon Ingram da avversario a New Orleans è in realtà tutto di marca Pelicans, che grazie ai 28 punti di Trey Murphy III e i 27 di Dejounte Murray conquistano la settima vittoria nelle ultime 10. Zion Williamson aggiunge 19 punti in una gara in cui i Pelicans sono sempre rimasti avanti nel punteggio dall’intervallo in poi, infliggendo a Toronto la sesta sconfitta nelle ultime otto nonostante i 25 punti di Immanuel Quickley e i 22 dell’ex Ingram, che ha superato anche quota 11.000 punti in carriera
UTAH JAZZ-NEW YORK KNICKS 117-134
I Knicks tornano a vincere dopo due sconfitte in fila, rimediando dopo un inizio di gara in cui erano finiti sotto anche di 18 lunghezze per vincere poi alla fine di 17. Jalen Brunson è il migliore dei suoi con 28 punti seguito dai 27 dell’ex Jordan Clarkson, mentre dall’altra parte i migliori sono Brice Sensabaugh con 29 punti e Ace Bailey con 21, anche perché Keyonte George deve uscire a metà terzo quarto per un infortunio al bicipite femorale
DENVER NUGGETS-HOUSTON ROCKETS 129-93
Un possibile antipasto di playoff si trasforma in un "blowout" in favore dei Nuggets, che dopoaver chiuso il primo tempo in vantaggio di 6 lunghezze spaccano in due la partita con una terza frazione da 40-22, aggiungendone poi altri 36 nel quarto periodo a fronte dei 24 dei Rockets. Jamal Murray è il miglior realizzatore dei suoi con 30 punti mentre a Nikola Jokic bastano tre quarti per realizzare la sua 25^ tripla doppia stagionale (16 punti, 12 rimbalzi e 13 assist), coi Nuggets che approfittano della tremenda serata al tiro dei Rockets (4/33 da tre) e un Kevin Durant da soli 11 punti con 5/8 al tiro (minimo stagionale per tentativi dal campo)
SACRAMENTO KINGS-CHARLOTTE HORNETS 109-117
Seconda vittoria in fila per gli Hornets nel loro giro a ovest, ringraziando un LaMelo Ball da 30 punti (20 nel solo primo tempo) insieme ad altri tre compagni sopra quota 20 (Bridges 26, Knueppel 24 e Miller 20) per avere ragione dei Kings. Ai padroni di casa non basta un DeMar DeRozan da 39 punti, superando nientemeno che Tim Duncan nella classifica marcatori all-time al 18° posto. Sacramento però, priva di Russell Westbrook, non riesce a conquistare la terza vittoria in fila
LA CLIPPERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 153-128
Il sesto successo nelle ultime sette gare permette ai Clippers di superare il 50% di vittorie per la prima volta in stagione, risalendo dopo aver perso 21 delle prime 27 partite. Il protagonista è ancora una volta Kawhi Leonard: per lui 45 punti con 15/20 dal campo e 9/10 ai liberi per un’altra prestazione eccezionale, seguito dai 22 di Bennedict Mathurin e i 21 di Darius Garland. Per i T’Wolves si tratta invece della terza sconfitta consecutiva nonostante i 36 punti di Anthony Edwards, rimanendo sempre sotto nel punteggio e crollando in un quarto periodo da 44-30 per i padroni di casa
LA CLASSIFICA A EST
New York guadagna terreno su Cleveland e si prende 1.5 gare di vantaggio, mentre Orlando risponde al successo di Miami e risale al quinto posto, lasciando Toronto al settimo. Charlotte continua a tallonare Atlanta in zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Houston perde il tie-breaker nei confronti di Denver ma è comunque terza a pari-record con i Lakers, con Nuggets e T’Wolves subito dietro a mezza gara di distanza. I Clippers scavalcano Golden State e si prendono l’ottavo posto, i Pelicans salgono a 22 vittorie e scavalcano Dallas
PLAYOFF PICTURE
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti della post-season tra play-in e playoff