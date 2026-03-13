I Lakers ritrovano un LeBron James da 18 punti dopo tre gare di assenza, ma è soprattutto Luka Doncic a prendersi il proscenio. Sono infatti 51 i suoi punti alla fine insieme a 10 rimbalzi e 9 assist, seguito dai 30 punti di Austin Reaves e i 23 con 10 rimbalzi di Deandre Ayton per allungare a quattro la loro striscia di successi e salire al terzo posto a Ovest. Chicago si affida alla coppia formata da Josh Giddey (27 punti) e Matas Buzelis (22) che combinano per 10 triple su 20 tentativi, ma non ha la minima chance di fermare un Doncic in serata ispirata al tiro (17/31 dal campo di cui 9/14 da tre insieme a 8/9 ai liberi e una sola palla persa)

