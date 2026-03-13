NBA, risultati della notte: Oklahoma City batte Boston, Denver rimonta San AntonioHIGHLIGHTS NBA
Shai Gilgeous-Alexander batte il record di Wilt Chamberlain e con 35 punti trascina OKC al successo su Boston, grazie anche a due liberi decisivi di Chet Holmgren a meno di un secondo dalla fine. Denver rimonta da -20 contro San Antonio (priva di Victor Wembanyama) e vince grazie ai 70 punti della coppia Jokic-Murray. Luka Doncic ne mette 51 contro Chicago spingendo i Lakers al quarto successo consecutivo, Miami batte Milwaukee salendo a 7 in fila (21 punti per Bam Adebayo), dietro solo alle 8 consecutive di Atlanta che batte Brooklyn. A Orlando serve un tempo supplementare per battere Washington, Devin Booker segna 43 punti a Indianapolis, Khris Middleton realizza un ultimo quarto da 22 punti e regala il successo a Dallas: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
DETROIT PISTONS-PHILADELPHIA 76ERS 131-109
Secondo successo in fila per i Pistons, che raddrizzano il mese di marzo dopo averne perse quattro in fila. Duncan Robinson per una sera è il miglior realizzatore dei suoi con 19 punti in una partita in cui Cade Cunningham (raddoppiato sistematicamente) distribuisce 13 assist ma segna solo 8 punti prendendosi appena 6 tiri dal campo. I Sixers, falcidiati dagli infortuni, non vanno oltre i 17 di Marjon Beauchamp e i 15 di Cam Payne, subendo la quinta sconfitta nelle ultime sette
INDIANA PACERS-PHOENIX SUNS 108-123
Il quarto successo in fila dei Suns porta la firma indelebile di un immarcabile Devin Booker, autore di 41 punti nei primi tre quarti per poi chiudere a 43 la sua partita da 14/31 al tiro e 11/11 ai liberi. Insieme a lui ne mette 36 anche Jalen Green superando senza troppe difficoltà quello che resta dei Pacers, che se non altro possono festeggiare il debutto di Ivica Zubac con la nuova maglia (8 punti e 6 rimbalzi in 16 minuti, ma uscito all'intervallo insieme a un Andrew Nembhard da 23 punti)
ORLANDO MAGIC-WASHINGTON WIZARDS 136-131 OT
Dopo essere finiti dalla parte sbagliata della storia contro Bam Adebayo, gli Wizards rimontano da -17 nel quarto periodo e costringono Orlando a guadagnarsi nel supplementare la sesta vittoria consecutiva. Bilal Coulibaly è l’ultimo ad arrendersi e chiude con 29 punti (nuovo massimo in carriera) di cui 13 nel solo quarto periodo, quando però sono le giocate di Jalen Suggs (28 punti, massimo stagionale) e Tristan Da Silva (26) a infliggere a Washington la decima sconfitta consecutiva
ATLANTA HAWKS-BROOKLYN NETS 108-97
Ottavo successo consecutivo per Atlanta, che grazie ai 21 punti di Jalen Johnson e i 19 dalla panchina di Zaccharie Risacher non ha problemi a superare i Nets, privi anche di Michael Porter Jr. Per Brooklyn — ko in 12 delle ultime 14 partite — il migliore è Josh Minott con 24 punti, ma un parziale di 10-0 a inizio quarto periodo ha indirizzato la partita nelle mani degli Hawks
MEMPHIS GRIZZLIES-DALLAS MAVERICKS 112-120
Khris Middleton riporta indietro le lancette dell’orologio e si inventa un ultimo quarto clamoroso da 22 punti, chiudendo a quota 35 alla fine (suo massimo stagionale) per interrompere la striscia di otto sconfitte in fila dei Mavericks. Daniel Gafford firma a sua volta il suo season-high con 22 punti, rendendo inutili i 23 di Jaylen Wells e i 20 di GG Jackson per Memphis che aveva rimontato da -20 nel primo tempo, venendo però travolta da Middleton autore del miglior quarto della sua intera carriera
MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 112-105
Bam Adebayo torna nei ranghi e segna "solo" 21 punti contro Milwaukee, di cui 12 nel quarto periodo per spingere gli Heat al successo insieme ai 28 di Pelle Larsson al suo massimo in carriera. Sono sette i successi in fila per gli Heat mentre i Bucks nonostante i 31 punti di Giannis Antetokounmpo non evitano la settima sconfitta nelle ultime otto, con il greco che ha sbagliato la tripla del pareggio a 52 secondi dalla fine. Sono 8 i punti di Simone Fontecchio con 3/9 al tiro in 15 minuti
SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 131-136
Gli Spurs si presentano a Denver privi di Victor Wembanyama, alle prese con una distorsione alla caviglia, ma vanno comunque avanti di 20 lunghezze nel corso del secondo quarto e all’inizio del quarto ne hanno 12 di vantaggio. Un’ultima frazione da 42-25 però ribalta la partita in favore dei padroni di casa, guidati dai 39 punti di Jamal Murray e la tripla doppia da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist di Nikola Jokic, con Steph Castle (autore della sua terza tripla doppia in carriera con 30 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) che fallisce la tripla della parità a 20 secondi dalla fine
OKC THUNDER-BOSTON CELTICS 104-102
In una gara resa storica dal record di Shai Gilgeous-Alexander, sopra quota 20 per la 127^ partita consecutiva superando Wilt Chamberlain mettendone 35 con 9 assist, sono sempre i campioni in carica ad avere la meglio, vincendo la settima partita consecutiva. Boston non ha a disposizione Jayson Tatum e si affida a un Jaylen Brown da 34 punti tra cui i due che pareggiano il match a 23 secondi dalla fine, ma sul possesso finale Chet Holmgren prende un rimbalzo d’attacco cruciale su un errore di Alex Caruso e subisce fallo, realizzando i due liberi decisivi a 0.8 secondi dalla fine, col tentativo sulla sirena di Payton Pritchard che non trova il canestro
LA LAKERS-CHICAGO BULLS 142-130
I Lakers ritrovano un LeBron James da 18 punti dopo tre gare di assenza, ma è soprattutto Luka Doncic a prendersi il proscenio. Sono infatti 51 i suoi punti alla fine insieme a 10 rimbalzi e 9 assist, seguito dai 30 punti di Austin Reaves e i 23 con 10 rimbalzi di Deandre Ayton per allungare a quattro la loro striscia di successi e salire al terzo posto a Ovest. Chicago si affida alla coppia formata da Josh Giddey (27 punti) e Matas Buzelis (22) che combinano per 10 triple su 20 tentativi, ma non ha la minima chance di fermare un Doncic in serata ispirata al tiro (17/31 dal campo di cui 9/14 da tre insieme a 8/9 ai liberi e una sola palla persa)
