NBA, risultati della notte: OKC supera Orlando, Minnesota vince senza EdwardsHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
I Thunder passano in casa di Orlando grazie ai 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander e si assicurano aritmeticamente un posto ai playoff. Minnesota deve fare a meno di Anthony Edwards ma batte Phoenix e la tiene a distanza in ottica playoff, così come Denver che batte facilmente Philadelphia. Charlotte rifila 30 punti di scarto a Miami (10 punti per Simone Fontecchio), San Antonio vince a Sacramento dopo più di due anni. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle otto partite della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-MIAMI HEAT 136-106
Un ultimo quarto da 40-18 permette agli Hornets di vincere la nona partita nelle ultime 12, approfittando anche delle assenze in casa Heat tra cui quelle di Bam Adebayo, Andrew Wiggins e Nikola Jovic. Tyler Herro segna 20 punti e Simone Fontecchio dalla panchina ne aggiunge 10 pur tirando 1/6 dalla lunga distanza, ma dall’altra parte l’attacco degli Hornets è guidato da un LaMelo Ball da 30 punti e 13 assist per ispirare i 24 di Coby White e i 22 di Kon Knueppel e travolgere gli avversari dopo che l’ultima frazione era cominciata con soli 8 punti di distanza tra le due squadre
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ORLANDO MAGIC-OKC THUNDER 108-113
La decima vittoria consecutiva dei Thunder vale la qualificazione aritmetica ai playoff, ringraziando ancora una volta un immarcabile Shai Gilgeous-Alexander da 40 punti insieme ai 20+12 di Chet Holmgren e i 16 di Ajay Mitchell. OKC spreca 18 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo ma trova l’accelerazione giusta a metà quarto periodo, infliggendo a Orlando il secondo ko consecutivo nonostante i 32 punti con 10 rimbalzi di Paolo Banchero per guidare un quintetto tutto in doppia cifra
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WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 117-130
Quarta vittoria nelle ultime cinque per i Pistons, che riescono a superare Washington pur perdendo Cade Cunningham a metà primo quarto per dolori alla schiena dopo essersi buttato su un pallone vagante. La sua riserva Daniss Jenkins segna 15 punti e soprattutto l’altro All-Star Jalen Duren ne fa 36 con 12 rimbalzi, infliggendo a Washington la 13^ sconfitta in fila nonostante i 30 di Bub Carrington (massimo stagionale)
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NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 136-110
La quarta vittoria consecutiva dei Knicks porta la firma di Josh Hart, autore del suo massimo stagionale da 33 punti con un pressoché perfetto 12/13 al tiro, seguito dai 26 di OG Anunoby e i 22 di Karl-Anthony Towns. Sono invece 14 le sconfitte consecutive dei Pacers, che crollano a inizio quarto periodo e non vanno oltre i 16 punti di Jerace Walker
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MILWAUKEE BUCKS-CLEVELAND CAVALIERS 116-123
Privi di Giannis Antetokounmpo alle prese con una iperestensione al ginocchio, i Bucks cadono in casa solamente nel quarto periodo, trovando le giocate giuste per portare a casa il successo grazie ai 27 punti di James Harden e i 27 con 15 rimbalzi di Evan Mobley. Tra i padroni di casa il migliore è Kevin Porter Jr con 25 punti e 10 assist, seguito dai 19 a testa di Ryan Rollins, Ousmane Dieng e Bobby Portis
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHOENIX SUNS 116-104
Successo importante per i T’Wolves, che senza Anthony Edwards (fuori per 1-2 settimane per una infiammazione al ginocchio) battono i Suns e li tengono a distanza per uno dei primi sei posti a Ovest. Julius Randle firma la sua seconda gara consecutiva da 32 punti e Bones Hyland con 22 dalla panchina è importane per ribaltare il -11 a cui erano finiti i padroni di casa nel primo quarto, complice un Devin Booker da 34 punti per sopperire alle assenze di Dillon Brooks, Grayson Allen e Mark Williams, ma senza evitare la terza sconfitta in fila
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DENVER NUGGETS-PHILADELPHIA 76ERS 124-96
Denver tiene il passo di Minnesota avendo vita facile contro una versione estremamente rimaneggiata dei Sixers. Nikola Jokic non raggiunge la doppia cifra né per punti (8) né per rimbalzi (7), ma distribuisce 14 assist che fanno felici i vari Christian Braun (22 punti) e Cameron Johnson (18), per una sera i due migliori realizzatori di squadra. A Philadelphia non bastano i 16 di MarJon Beauchamp in una serata da 22% di squadra da tre
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SACRAMENTO KINGS-SAN ANTONIO SPURS 104-132
Gli Spurs tornano a vincere a Sacramento dopo più di due anni, conquistando l’ottava vittoria nelle ultime nove partite e salendo a un record di 11-3 nella seconda serata di un back-to-back. Victor Wembanyama è il migliore dei suoi con 18 punti e 8 rimbalzi, pur dovendo assistere a una prestazione da 32 punti del suo grande amico Maxime Raynaud per i Kings, che se non altro hanno potuto festeggiare l’ascesa di Russell Westbrook al quinto posto degli assistman all-time, superando Steve Nash e Mark Jackson in un colpo solo
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LA CLASSIFICA A EST
Miami non approfitta del ko di Orlando, e ora Atlanta (forte di 10 vittorie in fila) può risalire anche ai primi sei posti in classifica. Charlotte accorcia le distanze nei confronti di Philadelphia, mentre Chicago ha agganciato Milwaukee
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC è aritmeticamente sicura di uno dei primi sei posti, mentre Houston, Denver e Minnesota hanno ora tutte tre gare di vantaggio su Phoenix per evitare il torneo play-in
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti ai play-in e ai playoff, che cominceranno esattamente tra un mese il 18 aprile