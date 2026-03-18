Un ultimo quarto da 40-18 permette agli Hornets di vincere la nona partita nelle ultime 12, approfittando anche delle assenze in casa Heat tra cui quelle di Bam Adebayo, Andrew Wiggins e Nikola Jovic. Tyler Herro segna 20 punti e Simone Fontecchio dalla panchina ne aggiunge 10 pur tirando 1/6 dalla lunga distanza, ma dall’altra parte l’attacco degli Hornets è guidato da un LaMelo Ball da 30 punti e 13 assist per ispirare i 24 di Coby White e i 22 di Kon Knueppel e travolgere gli avversari dopo che l’ultima frazione era cominciata con soli 8 punti di distanza tra le due squadre

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