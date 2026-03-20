NBA, risultati della notte: i Lakers vincono anche a Miami, Spurs di nuovo ai playoffHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Uno strepitoso Luka Doncic da 60 punti e un LeBron James in tripla doppia regalano ai Los Angeles Lakers l’ottavo successo in fila, passando sul campo di Miami (7 punti per Simone Fontecchio). San Antonio ringrazia il canestro della vittoria di Victor Wembanyama a 1.1 secondi dalla fine contro Phoenix per festeggiare il ritorno ai playoff dopo 6 stagioni di assenza. Il rookie VJ Edgecombe segna 38 punti a Sacramento per trascinare Philadelphia al successo, vittorie esterne per Cleveland e Detroit. Charlotte batte Orlando nella serata del ritiro della maglia di Dell Curry: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-ORLANDO MAGIC 130-111
Il miglior Coby White in maglia Hornets segna 27 punti e spinge i suoi al successo in una serata da 21/46 dall’arco per vincere la quarta partita nelle ultime cinque. Insieme a lui ci sono anche 25 punti da parte di Brandon Miller, 23 di Kon Knueppel e 20 di LaMelo Ball, festeggiando al meglio il ritiro della maglia di Dell Curry. A Orlando non bastano i 24 di Desmond Bane e i 20 di Paolo Banchero, scendendo di nuovo in zona play-in
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WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 95-117
Alla prima gara senza Cade Cunningham (che ne avrà almeno per due settimane) i Pistons non hanno problemi contro Washington, toccando anche il +25 in una gara in cui non sono mai stati sotto nel punteggio. Jalen Duren firma una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi, seguito dai 17 di Paul Reed e i 14 a testa di Duncan Robinson, Caris LeVert e Kevin Huerter. Washington viene travolta 55-33 a rimbalzo e 66-26 nei punti in area, perdendo la 14^ gara consecutiva con il solo Tristan Vukcevic a quota 21, mostrando un po’ di orgoglio con un parziale di 20-2 a metà partita per tornare a contatto
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CHICAGO BULLS-CLEVELAND CAVALIERS 110-115
Senza Donovan Mitchell alle prese con una contusione all’occhio sinistro, è James Harden a guidare i Cavs con 36 punti, tra cui il jumper del +5 a 33 secondi dalla fine per ricacciare indietro i Bulls dopo che i padroni di casa erano tornati da -29 fino al -3 nei minuti finali. La rimonta di Chicago propiziata dai 20 punti di Tre Jones e i 17 (massimo stagionale) di Rob Dillingham si è però fermata sul più bello, fallendo per due volte il tiro della parità
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MIAMI HEAT-LOS ANGELES LAKERS 126-134
Nonostante il back-to-back arrivando da Houston, i Lakers passano a Miami rimontando da -15 a inizio gara e conquistano l’ottava vittoria consecutiva. Il trascinatore assoluto è un Luka Doncic da 60 punti, nuovo record per un avversario degli Heat, ma i gialloviola si godono anche la tripla doppia di LeBron James (19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) alla partita numero 1.611 della carriera, pareggiando Robert Parish. I 18 di Austin Reaves e i 13 di Marcus Smart aiutano gli Hall of Famer a superare una versione degli Heat che manda Adebayo a quota 28 insieme ai 21 di Tyler Herro e i 20 di Norman Powell, mentre Simone Fontecchio (partito in quintetto) si ferma a 7 con 3/6 al tiro in 19 minuti
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NEW ORLEANS PELICANS-LA CLIPPERS 105-99
Settima vittoria consecutiva in casa per i Pelicans, che realizzando un parziale di 14-5 nel finale di gara per superare dei Clippers privi di Kawhi Leonard. Trey Murphy è il migliore dei suoi con 27 punti, seguito dai 20 di Saddiq Bey e i 15 di Zion Williamson, mentre i Clippers non evitano la quarta sconfitta consecutiva nonostante i 22 di Derrick Jones Jr, i 18 di John Collins e i 16 di Bogdan Bogdanovic
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SAN ANTONIO SPURS-PHOENIX SUNS 101-100
In un possibile antipasto di playoff gli Spurs hanno bisogno di uno scintillante Victor Wembanyama per avere ragione dei Suns. È suo infatti il canestro della vittoria a 1.1 secondi dalla fine per suggellare una rimonta da -5 entrando nell’ultimo minuto di gioco, ringraziando i due tiri liberi sbagliati dal rookie Rasheer Fleming per potersi prendere il canestro che è valso i punti numero 33 e 34 della sua partita, seguito dai 23 di De’Aaron Fox per rendere inutili i 24 di Collin Gillespie e i 22 di Devin Booker
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UTAH JAZZ-MILWAUKEE BUCKS 128-96
I Jazz tornano a vincere dopo quattro sconfitte in fila godendosi una serata da 33 punti del rookie Ace Bailey, autore anche di 9 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e 7 triple a segno per andare velocemente in vantaggio e toccare anche il +37 nel corso del match. I Bucks crollano nel secondo quarto sotto i colpi di un parziale di 20-4 e non si rialzano più, nonostante i 15 punti di Ryan Rollins e i 14 di Cam Thomas
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SACRAMENTO KINGS-PHILADELPHIA 76ERS 118-139
Un altro rookie è protagonista nel successo dei Sixers a Sacramento. VJ Edgecombe firma il suo massimo stagionale realizzando 38 punti insieme a 11 assist, a cui si aggiunge un Justin Edwards da 32 punti con 7/11 dall’arco e un Quentin Grimes da 27 per vincere la quarta partita delle ultime sei. I Kings, arrivati al terzo ko nelle ultime cinque, si consolano coi 30 punti del rookie Maxime Raynaud e i 20 di Daeqwon Plowden
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LA CLASSIFICA A EST
Detroit mantiene quattro gare di vantaggio in vetta alla Conference, ma alle sue spalle vincono tutte le inseguitrici fino ad Atlanta, che con 11 vittorie in fila approfitta del ko di Orlando per salire al sesto posto. Scendono quindi in zona play-in sia i Magic che gli Heat, agganciati anche da Philadelphia e con sole 2.5 gare di vantaggio su Charlotte
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio si assicura i playoff senza dover passare dal play-in, mentre alle loro spalle i Lakers si prendono due gare di vantaggio sul quarto posto occupato da Minnesota. Houston e Denver sono lì con una gara da recuperare, mentre Phoenix perde terreno e con ogni probabilità dovrà passare dal play-in per assicurarsi i playoff. I Clippers vengono agganciati dai Blazers, Golden State sempre decima
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti al torneo play-in e ai playoff tra le squadre qualificate