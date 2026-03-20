Alla prima gara senza Cade Cunningham (che ne avrà almeno per due settimane) i Pistons non hanno problemi contro Washington, toccando anche il +25 in una gara in cui non sono mai stati sotto nel punteggio. Jalen Duren firma una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi, seguito dai 17 di Paul Reed e i 14 a testa di Duncan Robinson, Caris LeVert e Kevin Huerter. Washington viene travolta 55-33 a rimbalzo e 66-26 nei punti in area, perdendo la 14^ gara consecutiva con il solo Tristan Vukcevic a quota 21, mostrando un po’ di orgoglio con un parziale di 20-2 a metà partita per tornare a contatto

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