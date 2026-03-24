Sono sei invece i successi consecutivi (e 22 nelle ultime 24 gare) per gli Spurs, che si assicurano il miglior record nella Southwest Division con una prova di forza a Miami in cui toccano anche il +30. Victor Wembanyama chiude con 26 punti, 15 rimbalzi, 4 assist e 5 stoppate in 26 minuti, accompagnato dai 21 a testa di Keldon Johnson e Dylan Harper dalla panchina e i 19 di Stephon Castle. Sono invece solo tre i giocatori in doppia cifra per gli Heat, con 21 di Norman Powell e 18 ciascuno per Bam Adebayo e Tyler Herro, mentre Simone Fontecchio dopo i 21 punti contro Houston entra solo negli ultimi 5:39 a gara ampiamente compromessa e chiude senza punti con 2 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero

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