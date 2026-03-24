NBA, risultati della notte: Detroit ferma i Lakers, OKC e San Antonio vincono ancoraHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Anche senza Cade Cunningham, i Pistons fermano a nove la striscia di successi dei Lakers ringraziando i 30 punti di un decisivo Daniss Jenkins. OKC non ha problemi a Philadelphia e conquista la 12^ vittoria consecutiva riabbracciando Jalen Williams, mentre San Antonio passa a Miami trascinata da Victor Wembanyama. Golden State vince a Dallas dopo un supplementare ma perde Moses Moody per un infortunio grave al ginocchio, Orlando cade a sorpresa contro Indiana che non vinceva da 16 partite. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 10 gare della notte
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS-MEMPHIS GRIZZLIES 146-107
Tutto facile per i caldissimi Hawks, che mandano otto giocatori in doppia cifra guidati dai 26 di Nickeil Alexander-Walker toccando il +41 al termine del terzo quarto. Per Atlanta si tratta dell’11^ vittoria consecutiva in casa e 13^ nelle ultime 14, rendendo inutili i 26 punti di GG Jackson e i 20 di Tyler Burton per Memphis che è uscita sconfitta da 11 delle ultime 12 gare disputate
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DETROIT PISTONS-LOS ANGELES LAKERS 113-110
La striscia dei Lakers si ferma a nove, cadendo nel finale sul campo dei Pistons trascinati dal miglior Daniss Jenkins della carriera. La riserva dell’infortunato Cade Cunningham firma il suo career-high con 30 punti di cui 6 negli ultimi 34 secondi, accompagnato dalla doppia doppia da 20+10 di Jalen Duren per vincere la quarta partita consecutiva. I Lakers hanno il tiro per pareggiarla ma la difesa di Detroit su Luka Doncic è perfetta e lo tiene a 32 punti, miglior realizzatore dei suoi davanti ai 24 di Austin Reaves e ai 12 punti (tutti nel secondo tempo), 9 rimbalzi e 10 assist di LeBron James
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ORLANDO MAGIC-INDIANA PACERS 126-128
I Pacers tornano a vincere dopo sedici sconfitte consecutive, ringraziando non solo i 37 punti di Pascal Siakam ma anche la sua stoppata ai danni di Paolo Banchero (top scorer di serata con 39 punti) a 6.4 secondi dalla fine. Era da un mese e mezzo che i Pacers non riuscivano a vincere una partita, ringraziando anche i 20 di Jerace Walker e i 19 di Aaron Nesmith, mentre per Orlando si tratta della quinta sconfitta consecutiva nonostante gli sforzi di Banchero e i 21 di Tristan Da Silva
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PHILADELPHIA 76ERS-OKC THUNDER 103-123
Continuano ad accumularsi buone notizie per i campioni in carica. Innanzitutto la 12^ vittoria consecutiva per rimanere in vetta alla conference; poi i 22 di Shai Gilgeous-Alexander per guidare i suoi nel punteggio in una gara mai in discussione; infine il ritorno in campo di Jalen Williams, autore di 18 punti e 6 assist in 20 minuti. I Sixers, sempre privi di Embiid, Maxey, George e Oubre, non vanno oltre i 35 punti del rookie VJ Edgecombe nella serata in cui accolgono tra gli applausi l’ex Jared McCain, autore di 13 punti dalla panchina per OKC
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MIAMI HEAT-SAN ANTONIO SPURS 111-136
Sono sei invece i successi consecutivi (e 22 nelle ultime 24 gare) per gli Spurs, che si assicurano il miglior record nella Southwest Division con una prova di forza a Miami in cui toccano anche il +30. Victor Wembanyama chiude con 26 punti, 15 rimbalzi, 4 assist e 5 stoppate in 26 minuti, accompagnato dai 21 a testa di Keldon Johnson e Dylan Harper dalla panchina e i 19 di Stephon Castle. Sono invece solo tre i giocatori in doppia cifra per gli Heat, con 21 di Norman Powell e 18 ciascuno per Bam Adebayo e Tyler Herro, mentre Simone Fontecchio dopo i 21 punti contro Houston entra solo negli ultimi 5:39 a gara ampiamente compromessa e chiude senza punti con 2 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero
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CHICAGO BULLS-HOUSTON ROCKETS 132-124
I Bulls partono forte toccando il +22 nel corso del miglior primo quarto della stagione (41-21), ma si ritrovano sotto di 4 a 5 minuti dalla fine. Le giocate di Matas Buzelis (23 punti), Collin Sexton (25) e altri cinque giocatori in doppia cifra permettono però loro di ribaltare la partita dalla parte dei padroni di casa, resistendo ai 40 punti di Kevin Durant (15 nel solo quarto periodo) e alla tripla doppia da 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Alperen Sengun, coi Rockets che pagano il loro 27% da tre punti e 9 liberi sbagliati (15/24)
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UTAH JAZZ-TORONTO RAPTORS 127-143
I Raptors tornano a vincere dopo due sconfitte in fila per mantenere il quinto posto a Est dall’assalto di Atlanta, ringraziando i 27 di RJ Barrett e i 23 di Sandro Mamukelashvili in una serata in cui segnano 49 punti nel solo terzo quarto, toccando anche il +35 nel corso del match. Ace Bailey diventa il quinto più giovane di sempre a realizzare tre gare in fila da almeno 25 punti mettendone 37 e Brice Sensabaugh ne aggiunge 24, ma tornano al massimo a -12 nel corso del finale di gara
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DALLAS MAVERICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 131-137 OT
Moses Moody è il miglior realizzatore degli Warriors con 23 punti nella vittoria dopo un supplementare a Dallas, ma è anche la preoccupazione più grande per coach Steve Kerr dopo un infortunio al ginocchio mentre si involava da solo in contropiede che rischia di essere molto serio. Insieme a lui ci sono anche 23 punti di Kristaps Porzingis e 20 di Brandin Podziemski, infliggendo ai Mavs la dodicesima sconfitta consecutiva in casa, la striscia più lunga negli ultimi 32 anni. I 32 punti con 9 assist (ma anche 7 palle perse) di Cooper Flagg non bastano ai Mavs, così come i 20 con 8/8 al tiro di Daniel Gafford
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PORTLAND TRAIL BLAZERS-BROOKLYN NETS 134-99
Toumani Camara vive la miglior partita della sua carriera con 35 punti e 9 triple a segno, guidando i suoi alla vittoria con lo scarto più ampio di tutta la stagione. Sono invece 8 le sconfitte consecutive (e 18 nelle ultime 20) per i Nets, che non vanno oltre i 18 punti di Tyson Etienne e i 16 di Ziaire Williams in una partita in cui vanno sotto anche di 38 lunghezze
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LA CLIPPERS-MILWAUKEE BUCKS 129-96
A Kawhi Leonard bastano 25 minuti per segnare 28 punti, coi Clippers che spaccano in due la partita nei quarti centrali vinti con un soverchiante 80-43 per toccare anche il +46 contro quello che rimane dei Milwaukee Bucks. Per la squadra dell’ex Doc Rivers sono 10 le sconfitte nelle ultime 14 partite, decidendo anche di tagliare Cam Thomas per fare spazio a Pete Nance nel roster con un contratto garantito
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LA CLASSIFICA A EST
Detroit mette cinque gare di distanza tra sé e Boston, che ora deve guardarsi le spalle da New York distante solo mezza gara. Toronto tiene a bada Atlanta mentre Philadelphia, Orlando e Miami perdono terreno, rimettendo in gioco Charlotte in zona play-in. Indiana vince ma non lascia l’ultimo posto in classifica
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC e San Antonio continuano a braccetto in vetta con tre gare a separarle, mentre i Lakers ne mantengono due di vantaggio su Denver e Minnesota, che senza nemmeno giocare approfittano del ko di Houston a Chicago. In zona play-in vincono tutte per mantenere in variato l’ordine di classifica, mentre i Mavs sono ufficialmente eliminati dalla post-season
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti in zona play-in e playoff