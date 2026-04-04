Introduzione
Cooper Flagg fa la storia diventando il primo teenager di sempre a realizzare 51 punti in una partita NBA, ma Dallas perde la 14^ gara consecutiva in casa contro gli Orlando Magic. Philadelphia approfitta di una serataccia di Anthony Edwards (8 punti con 3/15 al tiro) per battere Minnesota e mantenere il sesto posto a Est. Boston spazza via quello che resta di Milwaukee, lo stesso fa Atlanta in casa di Brooklyn: di seguito il racconto e gli highlights delle 9 partite della notte NBA
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-INDIANA PACERS 129-108
Ottava vittoria nelle ultime dieci partite per gli Hornets, che vanno sul +20 già nel corso del primo quarto e all’intervallo sono sul 69-50, gestendo facilmente il resto della serata grazie ai 22 punti di Brandon Miller e i 20 di Kon Knueppel, che firma tre delle 24 triple di serata dei padroni di casa. I Pacers non vanno oltre i 30 punti del solito Pascal Siakam, interrompendo a due la loro striscia di vittorie
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PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 115-103
I Sixers tengono stretto il sesto posto a Est battendo i Timberwolves grazie ai 23 punti di Paul George, i 21 a testa di Tyrese Maxey e Kelly Oubre e i 19 con 13 rimbalzi e 7 assist del rientrante Joel Embiid. Serataccia invece per Anthony Edwards, che non ha ancora smaltito l’influenza che lo aveva costretto a saltare l’ultima gara a Detroit chiudendo con 8 punti e 3/15 al tiro di cui 0/7 da tre punti, ben lontano dai 21 a testa di Julius Randle e Bones Hyland per i T’Wolves
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BROOKLYN NETS-ATLANTA HAWKS 107-141
Nessun problema per gli Hawks, che conquistano la 18^ vittoria nelle ultime 20 partite per mantenere salda la presa sul quinto posto in classifica. CJ McCollum è il migliore dei suoi con 25 punti e 7 assist davanti ai 21 di Nickeil Alexander-Walker e i 18 con 11 rimbalzi di Jalen Johnson, mentre i Nets non vanno oltre i 16 di Nic Claxton
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NEW YORK KNICKS-CHICAGO BULLS 136-96
Tutto facile anche per i Knicks, che smantellano quello che rimane dei Chicago Bulls con un primo tempo da 78 punti a fronte dei 41 realizzati dagli ospiti, toccando anche il +47 nel corso della partita. OG Anunoby ne approfitta per regalarsi una prestazione da 31 punti, dando ai Knicks la vittoria numero 50 in stagione — cifra che la franchigia raggiunge da tre stagioni consecutive e non accadeva dall’inizio degli anni ’90. Per i Bulls, ko in 10 delle ultime 12 gare, ci sono 19 punti di Collin Sexton
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HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 140-106
Quinto successo consecutivo per i Rockets, che provano a risalire in classifica sulle spalle di un Kevin Durant da 25 punti con 8/12 al tiro (45^ gara da almeno 20 punti col 50% dal campo: solo Shai Gilgeous-Alexander meglio con 47 in questa stagione). Amen Thompson ne mette 21 e Alperen Sengun 19 per portarsi a una gara di distanza da Denver, approfittando anche del terribile 5/27 dall’arco di Utah che si consola solo con i 27 di Cody Williams
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MEMPHIS GRIZZLIES-TORONTO RAPTORS 96-128
I Raptors tornano a vincere dopo due sconfitte consecutive e provano a rimanere fuori dal torneo play-in, tenendo il passo dei Sixers attualmente sesti. RJ Barrett segna 25 punti e Collin Murray-Boyles ne aggiunge 19 per ritrovare la vittoria, mentre ai Grizzlies — ko in 8 delle ultime 9 partite — non bastano i 30 di GG Jackson
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MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 101-133
I Celtics partono fortissimo realizzando 43 punti nel solo primo quarto e rimangono sempre avanti nel punteggio contro i Bucks, guidati dai 26 punti di Jaylen Brown e dai 23 con 11 rimbalzi e 9 assist di Jayson Tatum, vicino alla seconda tripla doppia in fila. Milwaukee, alle prese col caso Giannis Antetokounmpo che ha dichiarato di essere in salute e di voler giocare, non va oltre i 18 di Taurean Prince e i 14 di Pete Nance finendo sotto anche di 35 lunghezze
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DALLAS MAVERICKS-ORLANDO MAGIC 127-138
Cooper Flagg scrive una pagina dei libri di storia diventando il primo teenager di sempre a realizzare 51 punti in una partita, ma neanche i suoi sforzi evitano la 14^ sconfitta consecutiva in casa dei Mavs. Dall’altra parte infatti Orlando mantiene sempre il controllo sulla partita e tocca anche il +30 nel corso del quarto periodo, guidata dai 28 punti di Wendell Carter Jr e i 27 di Desmond Bane per rimanere in corsa in zona play-in
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SACRAMENTO KINGS-NEW ORLEANS PELICANS 117-113
Nell’unica partita equilibrata della notte sono i Kings ad avere la meglio rimontando da -17 per conquistare la seconda vittoria consecutiva. Il rookie Maxime Raynaud è il migliore dei sucoi on 28 punti, 8 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate e 11/14 dal campo, seguito dai 23 di Nique Clifford e i 17 di Daeqwon Plowden, mentre i 28 con 8 rimbalzi e 6 assist di Jeremiah Fears non bastano ai Pelicans per evitare la settima sconfitta consecutiva
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LA CLASSIFICA A EST
New York raggiunge quota 50 vittorie e ha ora 1.5 gare di vantaggio su Cleveland, così come Atlanta ha lo stesso distacco da Philadelphia e Toronto che la inseguono. Charlotte e Orlando approfittano della sconfitta di Miami per allungare in zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Houston tallona Denver e Lakers per il fattore campo al primo turno die playoff, mentre Minnesota perde terreno. Tutto invariato nel resto della conference, se non che Sacramento raggiunge Utah a pari record con 21-57
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti in zona play-in e playoff nelle due conference