I Sixers tengono stretto il sesto posto a Est battendo i Timberwolves grazie ai 23 punti di Paul George, i 21 a testa di Tyrese Maxey e Kelly Oubre e i 19 con 13 rimbalzi e 7 assist del rientrante Joel Embiid. Serataccia invece per Anthony Edwards, che non ha ancora smaltito l’influenza che lo aveva costretto a saltare l’ultima gara a Detroit chiudendo con 8 punti e 3/15 al tiro di cui 0/7 da tre punti, ben lontano dai 21 a testa di Julius Randle e Bones Hyland per i T’Wolves

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