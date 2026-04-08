Introduzione

I Celtics hanno ragione degli Hornets e si avvicinano sempre di più al secondo posto a Est, ringraziando i 35 punti di Jaylen Brown per rispondere ai 36 di LaMelo Ball in un possibile antipasto di playoff. I Lakers non possono contare neanche su LeBron James e finiscono sotto di 41 punti in casa contro OKC. Toronto non ha problemi contro Miami e la costringe a passare dal play-in per il quarto anno in fila (zero minuti per Simone Fontecchio), Houston passa a Phoenix al primo ritorno da avversario di Kevin Durant. Di seguito il racconto e gli highlights delle dieci partite della notte