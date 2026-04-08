NBA, risultati della notte: Boston batte Charlotte, OKC travolge i LakersHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
I Celtics hanno ragione degli Hornets e si avvicinano sempre di più al secondo posto a Est, ringraziando i 35 punti di Jaylen Brown per rispondere ai 36 di LaMelo Ball in un possibile antipasto di playoff. I Lakers non possono contare neanche su LeBron James e finiscono sotto di 41 punti in casa contro OKC. Toronto non ha problemi contro Miami e la costringe a passare dal play-in per il quarto anno in fila (zero minuti per Simone Fontecchio), Houston passa a Phoenix al primo ritorno da avversario di Kevin Durant. Di seguito il racconto e gli highlights delle dieci partite della notte
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-CHICAGO BULLS 98-129
I Bulls tornano a vincere dopo sette sconfitte consecutive, approfittando dell’incrocio con la peggior squadra di questa stagione. Rob Dillingham segna 26 punti (massimo in carriera) e Patrick Williams aggiunge il suo massimo stagionale da 20 punti insieme agli stessi di Tre Jones alla prima partita dopo il licenziamento del front office, mentre gli Wizards perdono la 23^ delle ultime 24 partite assicurandosi di tenere la propria scelta al Draft (era protetta 8, altrimenti sarebbe finita a New York)
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BOSTON CELTICS-CHARLOTTE HORNETS 113-102
In un possibile antipasto di playoff, i Celtics hanno bisogno di un Jaylen Brown da 35 punti e 9 rimbalzi accompagnato dai 23 di Jayson Tatum (sesta partita con almeno 20 punti per lui) per avere ragione degli Hornets. Dopo un primo tempo in cui gli ospiti sono andati avanti anche di 13 punti trascinati da uno strepitoso LaMelo Ball (36 punti alla fine), nella ripresa i Celtics hanno messo le mani sulla partita limitando gli avversari a solo 15 punti nel quarto finale, blindando sempre di più il secondo posto
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BROOKLYN NETS-MILWAUKEE BUCKS 96-90
Seconda vittoria consecutiva per i Nets, che hanno 21 punti da EJ Liddell (massimo in carriera) e 19 di Ben Seraf per avere ragione di quello che resta dei Bucks. Mentre in conferenza stampa Doc Rivers fa intendere di non volere più allenare a lungo, la sua squadra non va oltre i 20 punti di AJ Green e i 16 di Taurean Prince, senza mai superare quota 30 in nessuno dei quattro quarti del match
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TORONTO RAPTORS-MIAMI HEAT 121-95
La sconfitta a Toronto costringe gli Heat a passare dal play-in per il quarto anno consecutivo, finendo sotto anche di 27 lunghezze in Canada complice un parziale di 19-2 subito nel primo tempo. Andrew Wiggins è il migliore dei suoi con 24 punti, mentre Simone Fontecchio non vede il campo neanche nel garbage time finale rimanendo seduto per 48 minuti. Dall’altra parte sono i 25 punti di Scottie Barnes e i 23 di Brandon Ingram a guidare i Raptors a una gara di distanza dal quinto posto di Atlanta
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INDIANA PACERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 104-124
Vittoria importante per i Timberwolves, che toccano anche il +31 sul campo di Indiana guidati dai 24 di Ayo Dosunmu e i 19 a testa di Julius Randle e Bones Hyland. Con questo successo e la contemporanea sconfitta di Phoenix con Houston i T’Wolves si assicurano uno dei primi sei posti nella Western Conference. Sono invece 22 le sconfitte nelle ultime 26 partite dei Pacers, che non vanno oltre i 17 di Ethan Thompson
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NEW ORLEANS PELICANS-UTAH JAZZ 156-137
I Pelicans tornano a vincere dopo otto sconfitte in fila e infliggono il decimo ko consecutivo ai Jazz in una sfida dal punteggio altissimo. I padroni di casa, dopo essere andati all’intervallo sotto di 8 lunghezze, esplodono con un terzo quarto da 50-27 (record di franchigia) in cui Jordan Poole segna 22 dei suoi 34 punti, ma è il rookie Jeremiah Fears a prendersi la scena realizzando 40 punti, record per una matricola nella storia dei Pelicans approfittando delle assenze di Zion Williamson, Trey Murphy III, Dejounte Murray, Herb Jones e Saddiq Bey
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GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 110-105
Golden State torna a vincere dopo quattro sconfitte in fila trovando le giocate giuste nel finale per infliggere ai Kings il sesto ko nelle ultime otto. Steph Curry segna 17 punti uscendo dalla panchina realizzando due giochi da quattro punti a distanza di due minuti l’uno dall’altro. Gli ospiti non vanno oltre i 17 del rookie Maxime Raynaud nel giorno del suo 23° compleanno e i 18 di Killian Hayes dalla panchina
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LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 87-123
Già privi di Doncic e Reaves, i Lakers tengono a riposo anche LeBron James per un problema al piede e di fatto alzano bandiera bianca prima di cominciare, subendo un parziale di 23-5 nel secondo quarto e finendo sotto anche di 41 punti contro i campioni in carica. Shai Gilgeous-Alexander segna 25 punti guidando i suoi alla sesta vittoria consecutiva (18^ nelle ultime 19) per avvicinarsi ancora di più al miglior record NBA, mentre per i gialloviola sono tre le sconfitte in fila nonostante i 15 di Rui Hachimura
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LA CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 116-103
È sempre Kawhi Leonard il grande protagonista in casa Clippers. L’All-Star segna 34 punti con 6 triple e trascina i suoi al successo dopo aver sprecato un vantaggio di 23 lunghezze accumulato nel corso del primo quarto, rimanendo in piena corsa in zona play-in. Dopo aver segnato 96 punti nelle ultime due partite, Cooper Flagg incappa in una serata da 25 punti con 9/25 al tiro insieme a 9 rimbalzi, con Marvin Bagley III a dargli man forte con 21 punti e 9 rimbalzi dalla panchina ma senza evitare il ko
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PHOENIX SUNS-HOUSTON ROCKETS 105-119
Settima vittoria consecutiva per i Rockets, che agganciano i Lakers in classifica e provano ad assicurarsi il fattore campo al primo turno dei playoff. Al suo primo ritorno da avversario a Phoenix, Kevin Durant segna 24 punti per guidare un quintetto tutto in doppia cifra in cui anche Amen Thompson (22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e Jabari Smith Jr (20) gli danno man forte, dando lo strappo decisivo in un ultimo quarto da 38-21. Anche i Suns mandano tutti i titolari in doppia cifra con 31 punti e 8 assist di Devin Booker, ma con questa sconfitta sono sicuri di dover passare dal torneo play-in per assicurarsi i playoff
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LA CLASSIFICA A EST
A Boston basta solo vincere lo scontro diretto con New York per assicurarsi il secondo posto, mentre Atlanta deve guardarsi le spalle dal ritorno di Toronto al sesto posto. Charlotte torna in nona posizione, mentre Miami è sicura di dover passare dal play-in per qualificarsi ai playoff
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC è ormai quasi certa del primo posto, mentre i Lakers vengono raggiunti da Houston al quarto ma hanno il tie-breaker a favore. Minnesota si assicura i playoff senza passare dal play-in, continua il testa a testa a distanza tra Clippers e Blazers per l’ottavo posto
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti in zona play-in e playoff per la post-season
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra i Boston Celtics e gli Charlotte Hornets alle 11, 16.30 e 21.30 col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua