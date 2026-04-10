NBA, risultati della notte: New York batte Boston, i Lakers tornano a vincereHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
I Knicks vincono una grande partita al Madison Square Garden contro i Celtics, tenendo aperti i giochi per il secondo posto a Est grazie anche a due triple negli ultimi 42 secondi di Josh Hart. I Lakers tornano a vincere dopo tre sconfitte in fila, guidati dai 26 punti con 8 rimbalzi e 11 assist di LeBron James sul campo dei Golden State Warriors (privi di Steph Curry). Toronto batte Miami infliggendole la 10^ sconfitta nelle ultime 13 (zero minuti per Simone Fontecchio), Houston infila l'ottava vittoria in fila superando Philadelphia (priva di Joel Embiid operato d'appendicite). Vittorie anche per Chicago e Indiana: di seguito il racconto e gli highlights delle sei gare della notte
Quello che devi sapere
TORONTO RAPTORS-MIAMI HEAT 128-114
I Raptors fanno un grande passo verso i playoff, superando gli Hawks al quinto posto in classifica grazie alla seconda vittoria nel giro di tre giorni ai danni degli Heat. Brandon Ingram firma il suo massimo stagionale da 38 punti, RJ Barrett ne aggiunge 22 e i Raptors toccano anche il +26 nel corso del match, infliggendo a Miami la 10^ sconfitta nelle ultime 13 nonostante i 24 punti con 11 rimbalzi di Bam Adebayo. Zero minuti in campo per Simone Fontecchio, unico "DNP-CD" (non schierato per scelta tecnica) degli Heat
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WASHINGTON WIZARDS-CHICAGO BULLS 108-119
In una sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione sono i Bulls ad avere la meglio, guidati dai 26 punti di Leonard Miller (massimo in carriera), i 31 di Tre Jones e i 27 di Collin Sexton, vincendo la seconda gara in fila ai danni di Washington. Per i padroni di casa ci sono 23 punti di Will Riley, ma senza evitare la 24^ sconfitta nelle ultime 25 con 10 giocatori fuori per infortunio
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BROOKLYN NETS-INDIANA PACERS 94-123
Con sette giocatori in doppia cifra guidati dai 26 punti di Obi Toppin, i Pacers tornano a vincere dopo tre sconfitte in fila passando sul campo di Brooklyn. Dall’altra parte i Nets si fermano dopo due successi consecutivi nonostante i 26 punti con 10 rimbalzi di EJ Liddell e i 19 di Ben Seraf, complice una serata da 37% al tiro che li ha fatti precipitare sotto di 26 punti all’intervallo e 32 nel corso del martch
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NEW YORK KNICKS-BOSTON CELTICS 112-106
Tutt’altra intensità invece dall’altra parte dell’Hudson, dove i Knicks hanno vinto una grande partita contro i Celtics tenendo aperti i giochi per il secondo posto a Est. I 25 punti e 10 assist di Jalen Brunson vengono superati dai 26 di Josh Hart, che ne mette 15 nel solo quarto periodo tra cui due triple cruciali negli ultimi 42 secondi. Senza Jaylen Brown fermato da una tendinite, Jayson Tatum segna 24 punti con 13 rimbalzi e 8 assist al suo primo ritorno al Madison Square Garden dopo la rottura del tendine d’Achille subita 11 mesi fa, ma senza allungare a cinque la striscia di vittorie dei suoi che non hanno saputo difendere un vantaggio di 7 lunghezze nell’ultimo quarto
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HOUSTON ROCKETS-PHILADELPHIA 76ERS 113-102
I Rockets approfittano dell’assenza di Joel Embiid (operato di appendicite nel corso della giornata) e toccano anche il +28 contro i Sixers, resistendo poi al 16-0 di parziale degli ospiti tornati fino al -7 a 5 minuti dalla fine. Una tripla di un Kevin Durant da 29 punti, accompagnato dai 19 a testa di Jabari Smith Jr e Amen Thompson, ha poi fatto girare di nuovo la sfida nelle mani dei Rockets, arrivati alla loro ottava vittoria consecutiva. A Philadelphia non bastano i 23 punti di Tyrese Maxey e i 21 di VJ Edgecombe, perdendo la terza partita consecutiva e tornando in piena zona play-in
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GOLDEN STATE WARRIORS-LOS ANGELES LAKERS 103-119
I Lakers tornano a vincere dopo tre sconfitte in fila, approfittando dell’assenza di Steph Curry (che non viene rischiato nella seconda serata di un back-to-back) e guidati da un LeBron James da 26 punti, 8 rimbalzi e 11 assist per rimanere in corsa per il terzo posto a Ovest. Gli ospiti rimangono avanti dalla metà del secondo quarto in poi e toccano il +27 nel quarto periodo con un quintetto tutto in doppia cifra a cui si aggiungono i 10 punti di Bronny James (autore del suo primo assist per suo padre), mentre agli Warriors sempre ridotti ai minimi termini non bastano i 17 a testa di Nate Williams e Brandin Podziemski
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LA CLASSIFICA A EST
Boston deve vincere una delle ultime due gare (New Orleans e Orlando) o approfittare di una sconfitta di New York per assicurarsi il secondo posto a Est. Toronto aggancia Atlanta e la scavalca al 5° posto in virtù degli scontri diretti, ma ha solo una gara di vantaggio su Orlando al settimo posto, mentre Charlotte e Philadelphia sono appaiate con lo stesso record (ma i Sixers hanno il vantaggio del tie-breaker)
LA CLASSIFICA A OVEST
I Lakers rimangono aggrappati al quarto posto rispondendo alla vittoria di Houston e tenendo il passo di Denver, che però ha una gara piena di vantaggio (mentre il tie-breaker è a favore dei gialloviola). Golden State è ormai certa del decimo posto che significa vincere due gare in trasferta per assicurarsi i playoff attraverso il torneo play-in
TABELLONE PLAYOFF
A tre giorni dalla fine della regular season, questi sarebbero gli accoppiamenti nel torneo play-in e nei playoff