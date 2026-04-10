Boston deve vincere una delle ultime due gare (New Orleans e Orlando) o approfittare di una sconfitta di New York per assicurarsi il secondo posto a Est. Toronto aggancia Atlanta e la scavalca al 5° posto in virtù degli scontri diretti, ma ha solo una gara di vantaggio su Orlando al settimo posto, mentre Charlotte e Philadelphia sono appaiate con lo stesso record (ma i Sixers hanno il vantaggio del tie-breaker)