Bucks e Nets hanno poco o nulla da chiedere alla stagione che sta finendo, ma nello scontro diretto tra le due squadre sono i padroni di casa ad avere più motivazioni e a ottenere una netta vittoria grazie ai 35 punti di A.J. Green e ai 28 di Cormac Ryan. Malachi Smith sfiora la tripla doppia con 19 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, ma Brooklyn non entra mai davvero in partita

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