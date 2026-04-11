Introduzione
Houston cade in casa contro Minnesota, i Lakers battono nettamente Phoenix e Denver ha la meglio su Oklahoma City, risultati che possono decidere la corsa tra il 3° e il 5° posto a Ovest. Celtics, Knicks, Cavs e Hawks invece si assicurano i posti dal 2° al 5° a Est, dove invece Orlando tiene vive le speranze di agguantare il 6° posto andando a vincere a Chicago. San Antonio ritrova un Victor Wembanyama subito dominante contro Dallas, mentre nella larga vittoria di Miami a Washington il protagonista è il miglior Simone Fontecchio della stagione. Tutti i risultati e gli highlights della penultima giornata di regular season NBA
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 100-118
In quello che potrebbe essere l’anticipo di una serie di playoff al primo turno, Detroit ribadisce la propria superiorità grazie ad un 4° quarto praticamente perfetto dal punto di vista difensivo in cui concede agli Hornets solo 10 punti. Jalen Duren sfiora la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi ed è il migliore di Pistons, mente Charlotte ha 27 punti e 8 assist da LaMelo Ball, gioca una ottima partita ma crolla nell’ultima frazione di gioco
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WASHINGTON WIZARDS-MIAMI HEAT 117-140
Tutto come da pronostico a Washington, dove gli Wizards hanno 30 punti da Bub Carrington ma perdono ancora e si assicurano così il peggior record di tutta la NBA per la regular season. Il protagonista per Miami è invece il miglior Simone Fontecchio della stagione, perché l’azzurro parte in quintetto, gioca poco meno di 27 minuti e chiude con il suo season high da 24 punti, a cui aggiunge 4 rimbalzi, 2 assist, una palla rubata e un eccellente 8/10 dal campo
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ATLANTA HAWKS-CLEVELAND CAVALIERS 124-102
In un altro possibile anticipo di serie playoff, Atlanta cambia marcia nel 3° quarto e guidata dal veterano CJ McCollum, autore di una prova da 29 punti con 11/16 dal campo, ottiene la vittoria che vale la qualificazione matematica alla post-season. Cleveland, in versione rimaneggiata, non sfrutta invece i 20 punti di James Harden
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INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 94-105
Nessun problema per i Sixers, che a Indianapolis hanno 32 punti da Tyrese Maxey e 21 da Paul George e superano i Pacers dominando nel pitturato (64-28 il conteggio finale dei punti segnati in area). Indiana fatica molto in attacco, dove chiude con un modestissimo 37.5% al tiro di squadra e si consola parzialmente con la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Micah Potter
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NEW YORK KNICKS-TORONTO RAPTORS 112-95
Ci sono 29 punti con 12/18 dal campo di Jalen Brunson e 22 punti con 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns nella netta vittoria dei Knicks sui Raptors che vale a New York la certezza matematica di chiudere al 3° posto della Eastern Conference. A Toronto non basta un’altra ottima prova dalla panchina di Sandro Mamukelashvili, migliore dei suoi con 17 punti e 8 rimbalzi
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BOSTON CELTICS-NEW ORLEANS PELICANS 144-118
È poco più di un allenamento quello dei Celtics, che in casa partono subito fortissimo travolgendo New Orleans con un perentorio 44-25 già nel 1° quarto e poi, sulle spalle dei 24 punti di Sam Hauser e dei 23 di Jaylen Brown, volano verso la vittoria che vale il 2° posto a Est. Ennesima serataccia in stagione, invece, per i Pelicans, che hanno come unica nota positiva i 36 punti del rookie Jeremiah Fears
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CHICAGO BULLS-ORLANDO MAGIC 103-127
Franz Wagner (25 punti) e un Jamal Cain sempre più protagonista dalla panchina con 20 punti e 8 rimbalzi guidano Orlando alla vittoria esterna a Chicago che tiene vive le speranze dei Magic di evitare il play-in e strappare il 6° postonel tabellone della Eastern Conference. Come ormai d’abitudine in questo finale di stagione, l’unico a salvarsi tra i Bullsè Tre Jones, autore di una prova da 23 punti con 8/12 dal campo
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SAN ANTONIO SPURS-DALLAS MAVERICKS 139-120
La ottima notizia per San Antonio, già sicura del 2° posto a Ovest, è che Victor Wembanyama, reduce dal problema al costato che aveva fatto spaventare gli Spurs, sta benone. Il francese, infatti, domina contro Dallas e guida i suoi alla vittoria con 40 punti, 13 rimbalzi e 5 assist in poco più di 26 minuti giocati. Cooper Flagg prova a rispondergli con una prova da 33 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, ma i Mavs non riescono mai a impensierire i padroni di casa
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MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 125-108
Bucks e Nets hanno poco o nulla da chiedere alla stagione che sta finendo, ma nello scontro diretto tra le due squadre sono i padroni di casa ad avere più motivazioni e a ottenere una netta vittoria grazie ai 35 punti di A.J. Green e ai 28 di Cormac Ryan. Malachi Smith sfiora la tripla doppia con 19 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, ma Brooklyn non entra mai davvero in partita
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DENVER NUGGETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 127-107
Nuggets e Thunder decidono di far riposare praticamente tutti i loro titolari e dare spazio alle seconde linee, scelta che premia Denver, portata alla vittoria da Jonas Valanciunas (23 punti e 17 rimbalzi) e Julian Strawther (22 punti). Oklahoma City può però godersi il pieno recupero di Nikola Topic, che parte in quintetto e chiude con 14 punti e 11 assist
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UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 147-111
Seconde linee in campo anche tra Jazz e Grizzlies, con i padroni di casa che hanno rispettivamente 30 e 23 punti dai rookie Blake Hinson e Ace Bailey e ottengono una larga vittoria. La tripla doppia di Jamal Mashack (13 punti, 15 rimbalzi e 14 assist, con anche 10 palle perse però) serve invece a poco a Memphis
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HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 132-136
I titolari sono invece in campo nella sfida tra Houston e Minnesota, che si rivela un’autentica battaglia vinta dagli ospiti in volata. Ai Rockets non bastano il career high da 41 punti con 17/22 dal campo di Amen Thompson e i 33 punti del solito Kevin Durant, perché i T’Wolves mandano 7 giocatori in doppia cifra, ritrovano un Anthony Edwardsprotagonista con 22 punti e si dimostrano più lucidi nei possessi decisivi
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SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 124-118
Sacramento gioca un eccellente 4° quarto, trova 29 punti e 9 rimbalzi da Devin Carter e 23 e 9 da Maxime Raynaud e tanto basta per battere Golden State. Gli Warriors hanno 30 punti da Brandin Podziemski e 17 in uscita dalla panchina da De’Anthony Melton, ma l’attacco di Steve Kerr si blocca nel finale di gara
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PORTLAND TRAIL BLAZERS-L.A. CLIPPERS 116-97
Sfida che sa di anticipo di play-in tra Blazers e Clippers e a vincerla sono i padroni di casa, che controllano per larghi tratti e poi vanno in fuga a cavallo tra il 3° e il 4° quarto trascinati da un Deni Avdija da 35 punti e 11/19 dal campo. Kawhi Leonard ne segna invece 24, Brook Lopez aggiunge i suoi 21, ma non basta per piazzare il colpo in trasferta
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LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 101-73
Anche senza Luka Doncic e Austin Reaves, i Lakers non mollano e, approfittando anche dell’assenza di Devin Bookertra le fila avversarie, battono Phoenix e hanno ancora nel mirino il 3° posto a Ovest. A guidare i gialloviola ci pensa LeBron James, migliore in campo con 28 punti, 12 assist e 10/16 dal campo, mentre i Suns inciampano in una pessima serata in attacco e chiudono con il 33.8% di squadra e il 17.5% complessivo da tre
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IL QUADRO DEL PLAY-IN E DEI PLAYOFF A OGGI
Manca solo una giornata alla chiusura della regular season e molti verdetti sono ancora da emettere, a partire dalla conquista dell'ambitissimo 6° posto a Est agli equilibri di classifica dopo Oklahoma City e San Antonio a Ovest