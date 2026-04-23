Detroit ha però ritrovato soprattutto la sua granitica difesa, tenendo i Pistons al 32.5% dal campo di cui 8/32 dalla lunga distanza, oltre a forzare 17 palle perse. Jalen Suggs (19 punti) e Paolo Banchero (18 con 6 rimbalzi e 8 assist) sono i due migliori realizzatori per gli ospiti, ma i plus-minus chiaramente negativi dei titolari (dal -15 di Banchero al -29 di Wendell Carter Jr) definisce quanta differenza ci sia stata nei confronti dei Pistons