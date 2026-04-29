Adam Silver l’aveva promesso a più riprese e nella giornata di ieri la NBA ha presentato ai trenta General Managerdella lega la propria proposta di riforma della Lottery che ogni anno stabilisce l’ordine con cui le squadre possono scegliere al Draft. L’intento è quello di combattere la pratica del tanking, attraverso cui le squadre che vogliono massimizzare le proprie possibilità di scegliere nelle zone alte del Draft tendono ad accumulare sconfitte perché il sistema in essere ora premia chi chiude con i record peggiori la regular season. Nella proposta presentata ieri dalla NBA, quindi, perdere il maggior numero di partite possibili non dovrebbe più rappresentare un incentivo