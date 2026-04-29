Introduzione
Nella giornata di ieri la NBA ha presentato ai General Manager delle trenta squadre della lega la sua proposta di riforma della Lottery, applicabile dal 2027, che ogni anno assegna le scelte al Draft. Nel tentativo di combattere la pratica del tanking, Adam Silver e soci hanno proposto di allargare da 14 a 16 squadre la Lottery, limitando allo stesso tempo le chance di ottenere una scelta nelle zone alte alle tre squadre con i peggiori record al termine della regular season
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Quello che devi sapere
LA NBA E LA QUESTIONE TANKING
Adam Silver l’aveva promesso a più riprese e nella giornata di ieri la NBA ha presentato ai trenta General Managerdella lega la propria proposta di riforma della Lottery che ogni anno stabilisce l’ordine con cui le squadre possono scegliere al Draft. L’intento è quello di combattere la pratica del tanking, attraverso cui le squadre che vogliono massimizzare le proprie possibilità di scegliere nelle zone alte del Draft tendono ad accumulare sconfitte perché il sistema in essere ora premia chi chiude con i record peggiori la regular season. Nella proposta presentata ieri dalla NBA, quindi, perdere il maggior numero di partite possibili non dovrebbe più rappresentare un incentivo
LA NUOVA LOTTERY A 16 SQUADRE E IL SISTEMA 3-2-1
Nella nuova versione della Lottery, che entrerebbe in vigore già per il Draft del 2027, la platea delle squadre partecipanti verrebbe allargata da 14 a 16 squadre, suddivise in sostanza in 4 fasce. Ogni fascia riceverà un differente numero di palline con cui partecipare all’estrazione di quella che, al netto delle sue implicazioni per il futuro delle singole franchigie, rimane una vera e propria lotteria, realizzata soprattutto per disincentivare il tanking
LE FASCE DELLA NUOVA LOTTERY
Per le 10 squadre che al termine della regular season non si saranno qualificate per i playoff o per il play-in, ci saranno 2 fasce:
- Fascia 1: le 7 squadre che avranno tra il 4° e il 10° peggior record della lega riceveranno 3 palline (pari all’8.1% di possibilità di vincere la numero 1 al Draft)
- Fascia 2: le 3 che avranno i tre peggiori record della lega, trovandosi in quella che verrebbe definita come ‘zona retrocessione’, avranno invece solo 2 palline (pari al 5.4% di possibilità di vincere la numero 1), ma con la certezza di non poter cadere oltre la 12^ posizione nell’ordine delle scelte al Draft
Per le squadre che invece rientreranno nel play-in sono previste 2 ulteriori fasce
- Fascia 3: le 4 squadre, 2 a Est e 2 a Ovest, che chiuderanno la regular season al 9° e al 10° posto avranno 2 palline (5.4% di possibilità di vincere la numero 1)
- Fascia 4: le 2 squadre, anche qui una a Est e una a Ovest, che perderanno la sfida tra 7^ e 8^ qualificata al play-in riceveranno una pallina (2.7% di possibilità di vincere la numero 1)
GLI ALTRI DETTAGLI DELLA RIFORMA
La riforma della Lottery, che verrà messa al voto il prossimo 28 maggio nel Board Of Governors, dove sono rappresentati tutti e trenta i proprietari delle franchigie, avrà comunque un “periodo di prova” che andrà a scadere con il Draft del 2029, dopo il quale la situazione verrà valutata nuovamente per confermarla o modificarla. Le altre modificheprevedono inoltre:
- l’impossibilità di ottenere la prima scelta al Draft in due anni consecutivi
- l’impossibilità di scegliere nella top-5 per tre anni consecutivi
- l’impossibilità di poter inserire una ‘protezione’ alle scelte che cadono tra la 12^ e 15^ posizione (applicabile alle scelte scambiate all’interno di eventuali trade)
- la piena autorità da parte della NBA di punire eventuali comportamenti ritenuti in linea con il tanking da parte delle singole squadre, potendone ridurre le possibilità di successo alla Lottery e/o eventualmente modificarne la posizione nell’ordine di scelte al Draft già stabilito