I Pistons sono al loro meglio quando Cade Cunningham è alla guida ma non ha bisogno di strafare per portare i suoi alla vittoria. Per il playmaker di Detroit ci sono 25 punti e 10 assist con 7/14 al tiro e 8/8 ai liberi, ma a dargli man forte ci sono i 21 di Tobias Harris, i 17 di Duncan Robinson (5/9 da tre), i 14 dalla panchina di Daniss Jenkins (terza gara in fila in doppia cifra) e i 10 di Ausar Thompson, con Jalen Duren a quota 8 punti e 10 assist