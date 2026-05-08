Playoff NBA, risultati della notte: OKC e Detroit vincono gara-2, Lakers e Cavs koHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander dominando la ripresa contro i gialloviola, guidati dai 22 punti di Chet Holmgren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reaves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri quattro compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 di Donovan Mitchell che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. Di seguito il racconto e gli highlights delle due gare della notte
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS GARA-2 107-97 (SERIE 2-0)
Dopo essere andati sotto 1-3 nella serie con Orlando, i Pistons hanno risposto con cinque vittorie consecutive — tra cui quella di questa notte per andare sul 2-0 nella serie contro Cleveland. Avanti di 11 lunghezze nel primo quarto e di 14 nel secondo, i padroni di casa si fanno rimontare fino ad andare brevemente sotto a inizio quarto periodo, ma rimettono le cose a posto con un parziale di 10-2 dopo essere andati in svantaggio e difendono di nuovo il fattore campo
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CUNNINGHAM GUIDA CINQUE GIOCATORI IN DOPPIA CIFRA
I Pistons sono al loro meglio quando Cade Cunningham è alla guida ma non ha bisogno di strafare per portare i suoi alla vittoria. Per il playmaker di Detroit ci sono 25 punti e 10 assist con 7/14 al tiro e 8/8 ai liberi, ma a dargli man forte ci sono i 21 di Tobias Harris, i 17 di Duncan Robinson (5/9 da tre), i 14 dalla panchina di Daniss Jenkins (terza gara in fila in doppia cifra) e i 10 di Ausar Thompson, con Jalen Duren a quota 8 punti e 10 assist
MITCHELL NON BASTA A CLEVELAND, BRUTTA SERATA AL TIRO
Donovan Mitchell chiude gara-2 come miglior realizzatore in campo a quota 31 punti, ma ha bisogno di 24 tiri (11 a segno, con 2/9 da tre) per raggiungere quella quota e viene supportato solamente da Jarrett Allen (22 punti), perché il resto dei Cavs vive una brutta serata specialmente al tiro. Cleveland infatti segna infatti col 22% da tre (7/32) di squadra e ha solamente 17 punti da tutti i membri della panchina, perdendo la quinta partita su cinque in trasferta in questi playoff
HARDEN SI SCHIANTA SUI PISTONS: -15 DI PLUS-MINUS
James Harden vive l’ennesima serata difficile dei suoi playoff, chiudendo con 10 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e un recupero ma soprattutto con 3/13 al tiro e 0/4 dalla lunga distanza, insieme a 4 palle perse commesse. È la quarta volta in 9 gare di playoff che Harden chiude con più palle perse che canestri dal campo, perdendone una particolarmente pesante nell’ultimo minuto di gioco quando i Cavs cercavano la rimonta disperata da -6. Il suo plus-minus di -15 è di gran lunga il peggiore della squadra, che ora deve affidarsi al pubblico di casa per rimontare nella serie
OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS GARA-2 125-107 (SERIE 2-0)
Seconda partita e seconda vittoria anche per i Thunder nella serie contro i Lakers, rimanendo ancora imbattuti in questi playoff (6 su 6). Il momento decisivo del match arriva a inizio terzo quarto quando Shai Gilgeous-Alexander commette il suo quarto fallo e commette anche un flagrant di tipo 1 su Austin Reaves, ma i Thunder cambiano marcia con un parziale di 32-15 senza il loro MVP e permettono al massimo ai Lakers di tornare a -5, chiudendo poi i conti
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SGA E HOLMGREN GUIDANO I CAMPIONI IN CARICA
Con SGA limitato a meno di 28 minuti (in cui segna 22 punti) per via dei falli, è ancora una volta Chet Holmgren a salire di livello con 22 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, 4 recuperi e 2 stoppate con 7/11 al tiro, seguito dai 20 di Ajay Mitchell, i 10 di Isaiah Hartenstein e soprattutto i 18 dalla panchina di Jared McCain, che replica il 4/5 da tre di gara-1 in una serata da 14/36 dall’arco di squadra (39%). La difesa forza altre 20 palle perse ai Lakers che traduce in 26 punti dall’altra parte e la panchina di OKC surclassa quella dei gialloviola per 48-20
AUSTIN REAVES TORNA A SEGNARE, JAMES CI PROVA
Sempre privi di Luka Doncic, i Lakers fanno il possibile per rimanere in partita coi Thunder, ma ancora una volta perdono nei minuti in cui Gilgeous-Alexander è fuori dal campo e finiscono sotto 0-2 nella serie. Austin Reaves torna a segnare chiudendo con 31 punti e 10/16 dal campo, accompagnato dai 23 punti di LeBron James e i 30 della coppia Hachimura (16)-Marcus Smart (14). La disparità di talento però è evidente e servirà qualcosa di speciale a Los Angeles per riaprire la serie
IL TABELLONE DEI PLAYOFF
OKC e Detroit si aggiungono a New York per proteggere il fattore campo e salire sul 2-0 nelle loro serie di secondo turno, mentre l’unica in parità è quella tra San Antonio e Minnesota