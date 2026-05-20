Nel momento più disperato dopo una partita in cui niente era andato dalla loro parte (4/24 da tre di squadra al momento in cui sono andati sotto di 22), i Knicks si sono affidati al loro capitano Jalen Brunson e lui li ha trascinati di peso alla vittoria. Negli ultimi 14 minuti di partita tra quarto periodo e overtime sono 17 i suoi punti con 8/10 al tiro e 4 assist, più degli 11 punti messi assieme da tutti i Cavs. Per lui alla fine ci sono 38 punti con 5 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi in quasi 47 minuti, realizzando 15 dei 29 tiri tentati e 7/10 ai liberi per guidare un quintetto tutto in doppia cifra

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