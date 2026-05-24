Introduzione
I New York Knicks non si fermano più, a Cleveland in gara-3 conquistano la decima vittoria in fila in questi playoff (l'11esima complessiva) e sono ad un passo dal ritorno alle NBA Finals dopo 27 anni. La squadra di Mike Brown diventa la decima nella storia a infilare una serie di almeno 10 successi in postseason, ma la prima per margine di vittoria, addirittura +22.5 punti di media! Inoltre New York diventa la terza squadra di sempre a vincere 5 partite di fila in trasferta ai playoff con un margine in doppia cifra
Quello che devi sapere
I KNICKS SUONANO LA DECIMA
Con la vittoria per 121-108 in gara-3 sul campo dei Cleveland Cavaliers, i New York Knicks arrivano a 10 vittorie consecutive ai playoff, e sono la decima squadra a riuscirci nella storia. L'ultima erano stati i Boston Celtics del 2024, poi vincitori del titolo NBA.
DIECI SQUADRE, CINQUE HANNO VINTO IL TITOLO
I Knicks di Mike Brown diventano quindi la decima squadra nella storia NBA a infilare una striscia di 10 vittorie ai playoff. I primi i Lakers del 1989, poi gli Spurs del 1999, campioni nelle Finals proprio coi Knicks, i Lakers del 2001 (campioni in finale coi 76ers di Iverson), i Nets del 2003, gli Spurs del 2012, i Cavaliers del 2016 (campioni con la rimonta da 3-1 in finale con Golden State), i Cavs del 2017, gli Warriors del 2017 (campioni in finale con Cleveland), e i Boston Celtics del 2024 (campioni in finale con Dallas)
KNICKS MEGLIO DEI WARRIORS DEL 2017
New York è diventata una delle dieci squadra capaci di infilare una striscia da 10 vittorie ai playoff: il record appartiene ai Golden State Warriors del 2017, quelli con Kevin Durant al fianco di Curry, Thompson e Green, in grado addirittura di centrare 15 successi in fila. Questi Knicks però sono riusciti a fare meglio, visto che sono diventati la squadra col margine di vittoria più ampia nella serie vincente: +22.5 il differenziale tra punti fatti e subiti (122.2 e 99.7) meglio del precedente primato che apparteneva proprio a quei Warriors, con +17.1
L'ULTIMA SCONFITTA: IN GARA-3 AD ATLANTA
I New York Knicks stanno volando verso le Finals e cavalcano una serie di 10 vittorie: 3 contro Cleveland, 4 nel "cappotto" ai 76ers, altre 3 per chiudere il primo turno contro gli Hawks. Ecco, l'ultima sconfitta della squadra di Mike Brown risale proprio alla serie contro Atlanta, in gara-3 alla State Farm Arena, giocata venerdì 24 aprile e decisa da un canestro a fil di sirena di CJ McCollum. Da quel momento i Knicks, quasi con le spalle al muro, hanno cambiato marcia e non si sono più fermati
DA RECORD ANCHE IN TRASFERTA
- Gara-4 ad Atlanta: 114-98 (+16)
- Gara-3 ad Atlanta: 140-89 (+51)
- Gara-3 a Philadelphia: 108-94 (+14)
- Gara-4 a Philadelphia: 144-114 (+30)
- Gara-3 a Cleveland: 121-108 (+13)