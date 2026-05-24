New York è diventata una delle dieci squadra capaci di infilare una striscia da 10 vittorie ai playoff: il record appartiene ai Golden State Warriors del 2017, quelli con Kevin Durant al fianco di Curry, Thompson e Green, in grado addirittura di centrare 15 successi in fila. Questi Knicks però sono riusciti a fare meglio, visto che sono diventati la squadra col margine di vittoria più ampia nella serie vincente: +22.5 il differenziale tra punti fatti e subiti (122.2 e 99.7) meglio del precedente primato che apparteneva proprio a quei Warriors, con +17.1