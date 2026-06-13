I Los Angeles Lakers devono fare i conti con la free agency di Austin Reaves, e potrebbe rivelarsi costosa. Secondo quanto riportato infatti i Brooklyn Nets sono pronti a offrire il massimo alla guardia, con un quadriennale da 178.5 milioni di dollari che i Lakers sarebbero quantomeno a pareggiare. E non sono l’unica squadra interessata a Reaves

In un mercato dei free agent non particolarmente profondo, uno dei nomi più interessanti è senza dubbio quello di Austin Reaves . Il 25enne rinuncerà alla player option da 14.9 milioni a suo favore per potersi presentare sul mercato dei free agent, dove diverse squadre hanno già segnalato di volergli offrire il massimo salariale . Una di queste sono i Brooklyn Nets , che forti dei quasi 80 milioni di spazio a disposizione offrirebbero un quadriennale da 178.5 milioni di dollari complessivi , secondo quanto riportato da The Athletic. Anche i Detroit Pistons e gli Atlanta Hawks sarebbero interessati a prenderlo, muovendosi sul mercato per creare lo spazio necessario a offrire il massimo a Reaves, con la possibilità di unirsi a un roster competitivo nella Eastern Conference.

I vantaggi che possono sfruttare i Lakers

I Los Angeles Lakers hanno però diversi fattori da poter sfruttare a proprio vantaggio. Il primo è la familiarità: Reaves è cresciuto all’interno della franchigia ed è estremamente apprezzato sia dal coaching staff che dai compagni di squadra, in primis Luka Doncic con cui ha creato un grande rapporto. Il secondo sono, banalmente, i soldi: i Lakers possono offrirgli fino a 239 milioni di dollari in cinque anni, assicurandosi così il prime della sua carriera. In più il "cap hold" relativamente basso di Reaves (20.9 milioni) sarebbe particolarmente utile per muoversi sul mercato dei free agent, visto che oltre a Reaves bisognerà decidere anche il futuro di LeBron James, Rui Hachimura e probabilmente Marcus Smart e Deandre Ayton se dovessero decidere di rinunciare alle loro player option. Insomma, i gialloviola devono stare attenti a non formulare un'offerta troppo bassa, ma hanno tutte le possibilità per tenersi la guardia che si sono costruiti in casa.