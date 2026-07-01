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LeBron James sul mercato: ci provano anche le squadre di tutti gli altri sport

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La notizia dell’addio di LeBron James ai Los Angeles Lakers ha scatenato i social, e non solamente quelli legati al mondo del basket, anzi. Numerose squadre di football americano, baseball, ma anche motorsport hanno scherzosamente condiviso fotomontaggi di King James con la loro divisa, invitandolo a unirsi a loro. Solamente a una di loro però James ha dato retta, e tra le tante proposte sputa anche quella di… un dizionario

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