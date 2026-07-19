Nulla lo ha fermato, nemmeno una scarpa rotta. Sean Pedulla veste i panni di trascinatore nella vittoria dei Los Angeles Clippers per 128-120 in overtime contro i Minnesota Timberwolves nell’ultima partita della Summer League di Las Vegas per le due squadre.

Infatti la guardia classe 2002, miglior rookie della scorsa G-League, ha giocato il supplementare con la scarpa destra letteralmente stracciata fra la tomaia e la suola. Questo non ha fermato il giocatore da Virginia Tech e da Ole Miss che ha segnato 9 punti con due triple e un canestro più fallo nel prolungamento ed è arrivato ad un totale di 24 con anche 5 rimbalzi, 6 recuperi e ben 11 assist. Un partitone per Sean Pedulla che ha ben spalleggiato il rookie Keaton Wagler, n.5 dell’ultimo Draft, autore di 26 punti con 4 rimbalzi e 2 assist.