Tra i protagonisti della Summer League di Las Vegas c’è sicuramente Sean Pedulla. La guardia dei Los Angeles Clippers, miglior rookie della scorsa G-League e di chiare origini italiane, ha firmato 24 punti nella vittoria in overtime contro Minnesota, 9 dei quali in overtime giocato con la scarpa destra completamente rotta
Nulla lo ha fermato, nemmeno una scarpa rotta. Sean Pedulla veste i panni di trascinatore nella vittoria dei Los Angeles Clippers per 128-120 in overtime contro i Minnesota Timberwolves nell’ultima partita della Summer League di Las Vegas per le due squadre.
Infatti la guardia classe 2002, miglior rookie della scorsa G-League, ha giocato il supplementare con la scarpa destra letteralmente stracciata fra la tomaia e la suola. Questo non ha fermato il giocatore da Virginia Tech e da Ole Miss che ha segnato 9 punti con due triple e un canestro più fallo nel prolungamento ed è arrivato ad un totale di 24 con anche 5 rimbalzi, 6 recuperi e ben 11 assist. Un partitone per Sean Pedulla che ha ben spalleggiato il rookie Keaton Wagler, n.5 dell’ultimo Draft, autore di 26 punti con 4 rimbalzi e 2 assist.
Pedulla e le origini italiane
Evidenti le origini italiane per Sean, nato in Oklahoma, che in un’intervista del 2022 disse: “Mio padre è italiano a tutti gli effetti, mia madre è irlandese. Per cui penso di essere al 75% irlandese e al 25% italiano”. Chissà che quel 25% possa bastare per finire nel radar della Nazionale azzurra.