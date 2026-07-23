Se l’incredibile corsa al titolo dei New York Knicks ha consacrato Jalen Brunson come 'King of New York' sul campo, in panchina quel titolo spetta a Ron Naclerio, da quest’anno l’allenatore più vincente di sempre nella storia del basket della Grande Mela, alla guida della sua Cardozo High School. L’abbiamo intervistato, partendo da una telefonata di Martin Luther King…
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