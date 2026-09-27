Cecilia Zandalasini ha già un titolo WNBA in bacheca avendolo vinto con le Minnesota Lynx, ma al tempo era una giovane sul fondo della panchina mentre ora è una titolare per le Golden State Valkyries, la squadra rivelazione della stagione. L’azzurra insieme alle sue compagne è arrivata fino al secondo posto in regular season con un record di 32 vittorie e 12 sconfitte, e al primo turno affronterà le Dallas Wings, squadra di Costanza Verona (la quale però, essendo sotto contratto come Developmental Player, non può prendere parte ai playoff)