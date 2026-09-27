Introduzione
Dopo la lunga regular season e la pausa per i Mondiali, la WNBA entra nella fase più calda della stagione con le sfide playoff. Cecilia Zandalasini è impegnata con le sue Golden State Valkyries nella serie di primo turno contro le Dallas Wings (squadra di Costanza Verona, che però non potrà scendere in campo). Gara-1 in diretta nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 su Sky Sport Basket, in replica lunedì 28 alle 12.30, 17.30 e 22 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
Quello che devi sapere
COMINCIANO I PLAYOFF WNBA
Dopo 44 gare di regular season spalmate da maggio a settembre — compresa la pausa per i Mondiali di Berlino —, è tempo di playoff nella WNBA. Le otto migliori squadre in termini di record si affrontano in serie al meglio delle tre partite (al primo turno), delle cinque (in semifinale) e delle sette (per la finale) per incoronare la squadra campione del 2026, con le Las Vegas Aces che cercano il quarto titolo in cinque anni
CECILIA ZANDALASINI IN CAMPO DA PROTAGONISTA
Cecilia Zandalasini ha già un titolo WNBA in bacheca avendolo vinto con le Minnesota Lynx, ma al tempo era una giovane sul fondo della panchina mentre ora è una titolare per le Golden State Valkyries, la squadra rivelazione della stagione. L’azzurra insieme alle sue compagne è arrivata fino al secondo posto in regular season con un record di 32 vittorie e 12 sconfitte, e al primo turno affronterà le Dallas Wings, squadra di Costanza Verona (la quale però, essendo sotto contratto come Developmental Player, non può prendere parte ai playoff)
GLI APPUNTAMENTI SU SKY SPORT
- Gara-1 tra Valkyries e Wings è in diretta nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 su Sky Sport Basket e NOW, e anche in replica lunedì 28 alle 12.30, 17.30 e 22 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
- Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre alle 2.30 verrà trasmessa gara-2 tra le Minnesota Lynx e le New York Liberty, in unico passaggio su Sky Sport Basket e NOW
MINNESOTA LYNX (1) - NEW YORK LIBERTY (8)
- Gara-1: domenica 27 settembre alle 20
- Gara-2: nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre alle 2.30 su Sky Sport e NOW
- Gara-3*: nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre (orario TBD)
*se necessaria
GOLDEN STATE VALKYRIES (2) - DALLAS WINGS (7)
- Gara-1: nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 su Sky Sport Basket e NOW, e anche in replica lunedì 28 alle 12.30, 17.30 e 22 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
- Gara-2: nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre alle 3.00
- Gara-3*: nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre (orario TBD)
*se necessaria
LAS VEGAS ACES (3) - INDIANA FEVER (6)
- Gara-1: domenica 27 settembre alle 22
- Gara-2: nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre alle 00.30
- Gara-3*: nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre (orario TBD)
*se necessaria
ATLANTA DREAM (4) - WASHINGTON MYSTICS (5)
- Gara-1: nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 all’1.00
- Gara-2: nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre all’1.00
- Gara-3*: nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre (orario TBD)
*se necessaria