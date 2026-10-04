La preseason NBA si è ufficialmente aperta in Canada con la sfida tra Toronto Raptors e Miami Heat. Successo agevole 129-105 per la squadra di Erik Spoelstra: gioca appena 15’ Giannis Antetokounmpo e firma 9 punti con 3 su 3 al tiro e smazza ben 7 assist. Ci sono anche 14 punti di Tim Hardaway JR e 12 di Andrew Wiggins, mentre Simone Fontecchio chiude a 4. Per Toronto, senza Kawhi Leonard, ci sono 15 punti di Scottie Barnes

La nuova stagione NBA si è ufficialmente aperta con la prima gara di preseason a Quebec City, in Canada, fra Toronto Raptors e Miami Heat. La squadra di Erik Spoelstra si impone agevolmente 129-105 contro gli avversari privi di Kawhi Leonard, a riposo, ma la curiosità era tutta per vedere il debutto di Giannis Antetokounmpo, alla prima assoluta in carriera senza la maglia dei Milwaukee Bucks.

Il Greek Freak ha risposto molto bene, chiudendo con 9 punti, 4 rimbalzi e addirittura 7 assist in meno di 15’ sul parquet, con 3 su 3 da due e 3 su 4 ai liberi. Il primo canestro in assoluto in maglia Heat è arrivato dopo circa 3’ tagliando forte a centro area e andando a realizzare con anche il fallo sull’assist di Davion Mitchell dopo un rimbalzo offensivo.

Giannis Antetokounmpo, come tutti i titolari degli Heat, non ha più giocato nella ripresa. Da segnalare i 13 punti con 3 su 3 da tre di Tim Hardaway JR., i 13 con 7 su 7 ai liberi di Pelle Larsson, i 12 punti di Wiggins, i 10 con 6 rimbalzi di Adebayo e i 4 punti con 1 rimbalzi e una stoppata di Simone Fontecchio, in campo 11’. Per Toronto 15 punti a testa di Scottie Barnes e di Tyreke Key.