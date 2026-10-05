Neemias Queta era già a Boston, così come Luka Garza e Amari Williams, e secondo il portoghese con l'aggiunta in estate di Mitchell Robinson e Chris Cenac Jr. il reparto lunghi dei Celtics ha fatto un salto di qualità notevole. Tanto che secondo Queta il pacchetto dei centri biancoverdi merita il soprannome di 'Big Fella University'

Che l'estate abbia portato tante novità in casa Celtics è cosa nota, anche perché la trade con cui Jaylen Brown è passato a Philadelphia ha scosso il mercato NBA come poche altre. Tra i cambiamenti apportati al roster, però, c'è anche quello che riguarda il reparto lunghi a disposizione di coach Joe Mazzulla. Un reparto lunghi che ha visto le conferme di Neemias Queta, Luka Garza e Amari Williams e gli innesti del fresco campione NBA con i Knicks Mitchell Robinson e del rookie Chris Cenac Jr.. Un salto di qualità. quindi, quello compiuto dai Celtics sotto canestro, tanto che secondo lo stesso Queta il reparto lunghi biancoverde merita un soprannome tutto nuovo: 'Big Fella University'. E Boston assegna al portoghese il ruolo di rettore del virtuale ateneo appena inaugurato.