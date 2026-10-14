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NBA, Kawhi Leonard segna dall'angolo col rimbalzo sul ferro ed è subito 2019. VIDEO

NBA
©Getty

Kawhi Leonard ha fatto il suo secondo debutto con i Toronto Raptors, realizzando 21 punti in meno di 17 minuti nel largo successo sulle riserve dei New York Knicks in pre-season. Tre di questi sono arrivati con una tripla dall’angolo che ha rimbalzato su ferro e tabellone prima di entrare — curiosamente lo stesso angolo da cui ha segnato il famosissimo canestro che ha deciso gara-7 della serie di playoff contro Philadelphia. "Si sa che gli piacciono quei ferri, quello è il suo" hanno detto i telecronisti

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