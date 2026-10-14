Non sono passate neanche poche settimane da una vendita record che bisogna già aggiornare i numeri degli oggetti da collezione appartenuti a Michael Jordan. La casa d’aste Hunt Auctions ha infatti annunciato la vendita privata di una maglia indossata e autografata da MJ in gara-2 delle Finals del 1998 tra i Chicago Bulls e gli Utah Jazz per 14 milioni di dollari (12.5 milioni di euro). Ad aggiudicarsela è stato Ron Firman, imprenditore immobiliare di Miami che si è assicurato così il pezzo da collezione più costoso appartenuto a MJ. Solamente poche settimane fa una maglia indossata da Jordan in gara-3 della stessa serie era stata venduta per 12.3 milioni, mentre una indossata in gara-1 era andata all’asta per 10.1 milioni nel 2022 - a testimonianza di come sia esplosa nuovamente la "Jordan Mania" dopo The Last Dance. Il record assoluto è però ancora lontano: il primato per una maglia indossata in campo appartiene a una di Babe Ruth nella storica gara-3 tra i New York Yankees e i Chicago Cubs al Wringley Field delle World Series del 1932, venduta per la bellezza di 24.12 milioni di dollari nel 2024.

Approfondimento MJ, divisa delle Finals all'asta per 12,3 milioni