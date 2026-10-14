Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nuovo record per Michael Jordan: maglia delle Finals 1998 venduta per 14 milioni

NBA
©Getty

Una maglia indossata da Michael Jordan in gara-2 delle Finals del 1998 è stata venduta per 14 milioni di dollari, superando il record fissato poche settimane fa di 12.3 milioni per una maglia indossata in gara-3 della stessa serie. Si tratta della terza maglia indossata da Jordan che viene venduta sopra i 10 milioni, anche se il record assoluto è ancora lontano

Non sono passate neanche poche settimane da una vendita record che bisogna già aggiornare i numeri degli oggetti da collezione appartenuti a Michael Jordan. La casa d’aste Hunt Auctions ha infatti annunciato la vendita privata di una maglia indossata e autografata da MJ in gara-2 delle Finals del 1998 tra i Chicago Bulls e gli Utah Jazz per 14 milioni di dollari (12.5 milioni di euro). Ad aggiudicarsela è stato Ron Firman, imprenditore immobiliare di Miami che si è assicurato così il pezzo da collezione più costoso appartenuto a MJ. Solamente poche settimane fa una maglia indossata da Jordan in gara-3 della stessa serie era stata venduta per 12.3 milioni, mentre una indossata in gara-1 era andata all’asta per 10.1 milioni nel 2022 - a testimonianza di come sia esplosa nuovamente la "Jordan Mania" dopo The Last Dance. Il record assoluto è però ancora lontano: il primato per una maglia indossata in campo appartiene a una di Babe Ruth nella storica gara-3 tra i New York Yankees e i Chicago Cubs al Wringley Field delle World Series del 1932, venduta per la bellezza di 24.12 milioni di dollari nel 2024.

Approfondimento

MJ, divisa delle Finals all'asta per 12,3 milioni

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Trova una figurina di Flagg e diventa milionario

NBA

Storia incredibile raccontata da The Athletic e in arrivo dagli Stati Uniti, più precisamente...

KCP e Phila: "Per vincere conterà la chimica"

NBA

Dopo aver sciolto il contratto che lo legava a Memphis, Kentavious Caldwell-Pope ha deciso di...

LeBron lancia Wemby: "Sarà lui l'MVP? Perchè no?"

NBA

Mancano ormai pochi giorni all'inizio della regular season 2026-27 ed è tempo di pronostici e...

Washington perde e Ayton balla in panchina. VIDEO

NBA

A Washington ci è arrivato in estate e da lui gli Wizards si attendono soprattutto che metta a...

NAW inventa e poi segna: è Atlanta-show. VIDEO

NBA

Atlanta batte Oklahoma City 113-110 in amichevole e sul finire del 2° quarto Nickeil-Alexander...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS