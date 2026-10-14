A metà del secondo quarto della sfida di preseason tra Magic e Cavs, l’ala di Orlando Noah Penda è andato a schiacciare in solitaria dopo un recupero difensivo. Aggrappandosi al canestro, però, il pallone gli è sbattuto sul volto in maniera estremamente comica ed è uscito da sopra, portando gli arbitri a chiamare interferenza a canestro e annullare quindi i due punti. Oltre al danno di una pallonata sul volto, quindi, anche la beffa di un canestro non convalidato: i Magic hanno comunque vinto 132-116