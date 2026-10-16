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NBA, il canestro di Anunoby diventa uno strepitoso allestimento per Halloween. VIDEO

NBA

L'onda lunga del titolo vinto dai Knicks non si è ancora esaurita e conquista anche  Halloween. In un giardino a Tenafly, nel New Jersey, una famiglia ha deciso di ricreare il leggendario tap-in di OG Anunoby in gara-4 delle Finals come allestimento per Halloween, utilizzando scheletri come giocatori tra cui uno gigantesco per rappresentare Wembanyama. Un lavoro strepitoso con tanto di tabellone con la situazione di punteggio al momento del tiro che ha deciso le Finals, diventato immediatamente un instant classic

I tifosi dei New York Knicks hanno dovuto attendere 53 anni per vincere il titolo NBA e hanno intenzione di renderlo memorabile almeno per i prossimi 53. Con l’avvicinarsi della notte di Halloween, una famiglia di Tenafly, nel New Jersey, ha deciso di immortalare il tap-in decisivo di OG Anunoby in gara-4 delle Finals con un allestimento davvero speciale. Nel loro giardino hanno infatti ricreato la situazione che ha portato al canestro del sorpasso del britannico utilizzando degli scheletri e delle magliette bianche e nere per rappresentare i giocatori, issati su dei pali per immortalarli in salto.

Il vero colpo di genio è però l’utilizzo di un gigantesco scheletro di tre metri e mezzo per rappresentare Victor Wembanyama, nettamente più grande di tutti gli altri. "Non appena i Knicks hanno vinto il titolo, ho deciso che sarebbe stata la nostra decorazione quest'anno" ha detto il proprietario di casa a NBC New York. "Avevamo uno scheletro gigantesco lì a fare niente ed era perfetto per diventare Wemby. È stato iconico, un momento enorme nella storia dello sport di New York". Oltre ai giocatori in lotta per il rimbalzo, c’è anche Jalen Brunson che ha appena scoccato il tiro, una serie di tifosi VIP a bordo campo (nello specifico Timothee Chalamet, Spike Lee e Taylor Swift) e un paio di cartelli: uno che rappresenta il tabellone del punteggio in quello specifico momento e l’altro con la scritta "The tip-in that did the Spurs in" (il tap-in che ha battuto gli Spurs, anche se ovviamente la rima è diversa). Altre due chicche: il pallone è una zucca di Halloween (d’altronde sono entrambi arancioni) e quando cala la notte la scenetta diventa ancora più suggestiva perché è interamente illuminata di blu e di arancio, i colori dei Knicks.

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