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Preseason NBA, LeBron James debutta a Philadelphia con una super schiacciata. VIDEO

NBA
©Getty

I primi due punti di LeBron James a Philadelphia sono arrivati con una super schiacciata, chiudendo un alley-oop alzato da Tyrese Maxey praticamente da centrocampo dopo un recupero difensivo. Il Re ha chiuso con 8 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in meno di 25 minuti contro i Boston Celtics, in una partita in cui Embiid (27), Maxey (22) e Brown (20) hanno segnato la maggior parte dei punti. Nel finale giocato dalle riserve i Celtics (privi delle loro stelle) hanno poi prevalso al supplementare, vincendo per 125-120

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