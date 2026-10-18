Tutto era cominciato con un'intervista a Matt Ishbia in cui il proprietario di Phoenix definiva come un errore la trade per Kevin Durant, a cui il diretto interessato ha replicato in maniera piccata scatenando l'ulteriore risposta di Ishbia. E, con la consueta signorilità, nel dibattito tra i due si è poi inserito Dillon Brooks, arrivato ai Suns nello scambio con i Rockets per Durant, per completare una polemica che sembra preparare il terreno allo scontro diretto tra Houston e Phoenix del prossimo 7 novembre

Che Kevin Durant e Matt Ishbia non fossero tipi da tirarsi indietro di fronte alla possibilità di fare polemica era cosa nota e, senza grandi sorprese, nella serata di ieri i due si sono concessi uno scambio pepato sui social. A dare il via allo scontro su X è stata una intervista concessa da Ishbia a CNBC Sport, in cui il proprietario dei Suns definiva la trade per Durant del febbraio del 2023 come un errore, sottolineando invece l'apprezzamento per la cultura che nel frattempo si è creata a Phoenix. La replica del diretto interessato non si è fatta attendere troppo, con il super veterano a ribadire la bontà delle proprie prestazioni in maglia Suns e protestando per il trattamento subito ("ti comporti come se mi avessero arrestato per guida in stato di ebbrezza").

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Durant provoca, Ishbia risponde e poi arriva Brooks Come era quasi inevitabile, Ishbia ha quindi ripreso il tweet di Durant smentendo di averlo accusato di alcunché. Chiarimento che non sembra essere bastato a KD, che poco dopo ha a sua volta ripreso le parole di Ishbia per osservare come il proprietario dei Suns dovrebbe essere grato di non doverlo pagare una quantità assurda di dollari per giocare con un'altra squadra. Il riferimento di Durant è evidentemente a Bradley Beal, giocatore di cui Phoenix ha deciso di liberarsi spalmando il suo ricchissimo contratto per gli anni a venire. E, infine, nella prolemica a due è arrivato un altro campione della specialità, ovvero Dillon Brooks. Il canadese, arrivato ai Suns proprio nella trade che ha portato Durant ai Rockets, su Instagram ha voluto ringraziare Ishbia per "aver ripulito lo spogliatoio dalla puzza che c'era" prima del suo arrivo.

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