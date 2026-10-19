Lui di MVP in bacheca ne ha già due, e nei successivi cinque anni è sempre finito nella top-4. Se è in salute, sostanzialmente non si può togliere dai primi cinque migliori giocatori della lega — e nel suo primo anno a Miami, se i risultati di squadra dovessero sostenerlo, la sua combinazione di punti, rimbalzi e difesa lo rende automaticamente uno dei candidati più forti