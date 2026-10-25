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NBA, Caleb Wilson come Michael Jordan: 30 punti alla terza gara in carriera. VIDEO

NBA
©Getty

I Chicago Bulls hanno perso al loro debutto casalingo contro Washington, ma i tifosi si sono goduti una prestazione da 30 punti e 14 rimbalzi del rookie Caleb Wilson. La matricola ha raggiunto quota 30 alla terza gara in carriera come un illustre predecessore in maglia Bulls dall’università di North Carolina: Michael Jordan. Nella storia dei Bulls, Jordan è l’unico rookie ad aver segnato più punti (74) rispetto a Wilson (67, di cui 16 e 21 nelle prime due esattamente come MJ) nelle prime tre gare della carriera

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