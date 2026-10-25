Dopo il terribile -41 all’esordio a Portland, per i Phoenix Suns è arrivata la prima vittoria stagionale superando una Golden State con tante assenze pesanti. Per Devin Booker una serata speciale: mai nessun giocatore nella storia della franchigia aveva realizzato 43 punti nella prima gara casalinga della stagione, aggiungendo un altro record alla sua lunga carriera con i Suns di cui è già da tempo il miglior realizzatore nella storia della franchigia. Per lui anche 7 rimbalzi e 7 assist in 36 minuti