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NBA, Devin Booker fa la storia dei Suns: 43 punti alla prima in casa. VIDEO

NBA
©Getty

Dopo il terribile -41 all’esordio a Portland, per i Phoenix Suns è arrivata la prima vittoria stagionale superando una Golden State con tante assenze pesanti. Per Devin Booker una serata speciale: mai nessun giocatore nella storia della franchigia aveva realizzato 43 punti nella prima gara casalinga della stagione, aggiungendo un altro record alla sua lunga carriera con i Suns di cui è già da tempo il miglior realizzatore nella storia della franchigia. Per lui anche 7 rimbalzi e 7 assist in 36 minuti

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