Introduzione

Terzo ko su tre per i Miami Heat, che perdono anche a Charlotte con Giannis Antetokounmpo fermato dai problemi di falli (zero minuti in campo per Simone Fontecchio). Terzo successo su tre invece per Philadelphia e per Houston, vincenti su Milwaukee e Atlanta. Denver ha bisogno di una super rimonta da -19 nel quarto periodo per battere New Orleans, ringraziando i 42 punti di Jamal Murray e la tripla doppia di Nikola Jokic. Devin Booker ne mette 43 alla prima stagionale in casa per i Suns nel successo su Golden State: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle otto gare della notte