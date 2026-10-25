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NBA, risultati della notte: Miami cade ancora, Philadelphia e Houston non si fermano

HIGHLIGHTS NBA
©Getty

Introduzione

Terzo ko su tre per i Miami Heat, che perdono anche a Charlotte con Giannis Antetokounmpo fermato dai problemi di falli (zero minuti in campo per Simone Fontecchio). Terzo successo su tre invece per Philadelphia e per Houston, vincenti su Milwaukee e Atlanta. Denver ha bisogno di una super rimonta da -19 nel quarto periodo per battere New Orleans, ringraziando i 42 punti di Jamal Murray e la tripla doppia di Nikola Jokic. Devin Booker ne mette 43 alla prima stagionale in casa per i Suns nel successo su Golden State: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle otto gare della notte

Quello che devi sapere

CHARLOTTE HORNETS-MIAMI HEAT 115-110

Dopo il disastroso -47 subito ad Atlanta, gli Hornets si rialzano sulle spalle dell’uomo più atteso. Brandon Miller segna infatti 34 punti dopo averne messi appena 6 nella gara precedente, accompagnato da tre compagni sopra quota 20 (Schröder 25, Reid 23 e Allen 20) in una gara in cui i padroni di casa hanno toccato anche il +23. Solo un ultimo quarto da 35-19 ha permesso a Miami di tornare in partita, ma senza andare oltre i 22 punti di Davion Mitchell, con Giannis Antetokounmpo a soli 14 punti in 25 minuti per problemi di falli. Prima gara tutta in panchina per scelta tecnica per Simone Fontecchio

 

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1/10

PHILADELPHIA 76ERS-MILWAUKEE BUCKS 127-116

Anche senza LeBron James tenuto a riposo, i Sixers vincono la terza partita su tre affidandosi a un Joel Embiid in tripla doppia (28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist con 12/14) ai liberi, ai 27 punti di Jaylen Brown e i 26 di Tyrese Maxey, arrotondati dalla doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di VJ Edgecombe. Milwaukee ha il merito di provarci fino alla fine tornando anche a -3 nel finale con 7 giocatori in doppia cifra guidati dai 21 di Jaime Jaquez, ma senza trovare il primo successo stagionale

 

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2/10
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CLEVELAND CAVALIERS-BROOKLYN NETS 125-121

Prima vittoria stagionale per i Cavs, che rischiano però un’altra volta di farsi rimontare come già accaduto a Philadelphia sprecando 29 punti di vantaggio. Cleveland è avanti di 17 a 4 minuti dalla fine, ma un parziale di 22-7 dei Nets rimette tutto in discussione arrivando fino a -2 a 8 secondi dalla fine. Servono due liberi di Sam Merrill per chiudere i conti, rendendo inutili i 28 di Michael Porter Jr. grazie ai 22 di Donovan Mitchell, i 21 di Jarrett Allen e i 20+10 di Evan Mobley

 

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3/10

DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 106-122

Primo successo stagionale anche per gli Spurs, che approfittano delle assenze di Cooper Flagg (spalla) e Kyrie Irving (back-to-back) per battere i Mavs. Serve comunque un ultimo quarto da 30-17 per scrollarsi definitivamente di dosso i "cugini" texani, a cui non bastano i 21 punti di un eccellente Sergio De Larrea in uscita dalla panchina. Il quintetto di San Antonio manda tutti in doppia cifra con 23 punti di Victor Wembanyama e 22 di Dylan Harper, dominando a rimbalzo offensivo (25-10 nei punti da seconda opportunità)

 

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4/10
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CHICAGO BULLS-WASHINGTON WIZARDS 120-124

Gli Wizards aprono una trasferta da tre gare vincendo a Chicago grazie a un terzo quarto da 40-20 che indirizza il match definitivamente nelle loro mani. Sempre senza AJ Dybantsa, la squadra della capitale ha 25 punti e 9 assist da Trae Young e 22 da Kyshawn George per superare i Bulls, che se non altro si godono i 30 punti con 14 rimbalzi (seppur con 1/9 da tre) del rookie Caleb Wilson alla sua prima gara casalinga della carriera

 

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5/10

ATLANTA HAWKS-HOUSTON ROCKETS 114-121

Non si fermano i Rockets, che pur rischiando di sprecare 20 punti di vantaggio nell’ultimo quarto vincono la terza gara su tre per aprire la stagione come non capitava dal 2017-18. Kevin Durant è glaciale dalla lunetta per salire a 22 punti e fermare la rimonta di Atlanta, con Tari Eason e Reed Sheppard da 19 punti per sopperire ai turni di riposo dati a Fred VanVleet e Marcus Smart. Ad Atlanta non bastano i 26 punti con 16 assist (career-high) di Jalen Johnson per evitare il primo ko stagionale

 

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6/10
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DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS 141-135 OT

I Nuggets vengono fischiati dal proprio pubblico dopo essere andati sotto di 23 nel primo tempo e aver cominciato l’ultimo quarto con 19 punti da recuperare, ma trasformano quei fischi in applausi con una super rimonta ai danni dei Pelicans suggellata al supplementare. Jamal Murray (42 punti) e Nikola Jokic (35 punti, 15 rimbalzi e 10 assist per la 199^ tripla doppia in carriera) sono costretti agli straordinari, trovando nei 17 punti del rookie Trevon Brazile un aiuto inaspettato. New Orleans invece non va oltre i 26 punti di Trey Murphy e i 22 di Dejounte Murray, senza trovare il primo successo dell’era Jamahl Mosley

 

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7/10

PHOENIX SUNS-GOLDEN STATE WARRIORS 131-122

Senza Curry, Green, Horford e Podziemski, Golden State tiene duro per tre quarti e mezzo grazie ai 26 punti del rookie Yaxel Lendeborg, ma deve arrendersi in casa dei Suns che vincono il loro "home opener" per il quinto anno casalingo. Per Devin Booker una serata speciale: mai nessun giocatore nella storia della franchigia aveva realizzato 43 punti nella prima gara casalinga della stagione, provando a cancellare il terribile -41 subito a Portland

 

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8/10
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LA CLASSIFICA A EST

Questa la classifica della Eastern Conference dopo cinque giorni di gare

9/10

LA CLASSIFICA A OVEST

Questa la classifica della Western Conference dopo cinque giorni di gare

10/10
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