NBA, risultati della notte: Philadelphia batte New York, Golden State rimonta i LakersHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Seconda vittoria su due per i Sixers ai danni dei campioni in carica di New York, col miglior LeBron James della stagione decisivo nel finale. Golden State rimonta da -25 contro i Lakers e vince addirittura di 17, guidata da uno strepitoso Steph Curry. Dallas spezza l’imbattibilità di Houston grazie ai 68 punti della coppia Irving-Flagg, seconda vittoria in fila per Miami con tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (3 punti nel finale per Simone Fontecchio). Di seguito il racconto e gli highlights delle dieci gare della notte, valide anche per la NBA Cup
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-CHARLOTTE HORNETS 95-79
Prima vittoria davanti al proprio pubblico per AJ Dybantsa, autore di 17 punti per accompagnare i 21 con 9 assist di Trae Young e i 25 con 13 rimbalzi di Anthony Davis nella larga vittoria degli Wizards. Un terzo quarto da 28-13 scava un solco che gli Hornets non riescono più a colmare complice un terrificante 4/29 da tre punti nella parte centrale del match, senza riuscire a sostenere i 19 di Brandon Miller
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BOSTON CELTICS-CHICAGO BULLS 125-111
Nessun problema per i Celtics, che sulle spalle di un Payton Pritchard da 30 punti e da un Jayson Tatum da 26 conquistano la quarta vittoria consecutiva. Un primo tempo da 78-49 basta e avanza ai padroni di casa per gestire il vantaggio fino al termine del match, rendendo inutili i 23 di Caleb Wilson che non evitano il quarto ko in fila dei Bulls
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BROOKLYN NETS-DETROIT PISTONS 94-110
I PIstons chiudono il loro giro a New York avendo ragione dei Nets a domicilio, guidati dai 20 punti di Cade Cunningham e i 17 di un infuocato Duncan Robinson in questo inizio di stagione. Era dalla stagione 2015-16 che Detroit non vinceva cinque delle prime sei partite, mentre continua il percorso senza vittorie dei Nets, a cui non servono i 15 di Julius Randle per evitare il quinto ko su cinque in questo inizio di stagione
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS 98-93
Seconda vittoria contro i campioni in carica (anche della NBA Cup) per i Sixers, che ringraziano un decisivo LeBron James nel finale di gara. È del Re infatti il canestro del sorpasso a 1:10 dalla fine dopo che i Knicks erano riusciti a tornare avanti rimontando 14 punti di svantaggio, con James che ha chiuso con la sua miglior prova in maglia Sixers con 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist sopperendo all’assenza di Jaylen Brown insieme ai 27 di Tyrese Maxey e i 21 di Anfernee Simons. Ai Knicks invece non bastano i 24 di Jalen Brunson e i 22+12 di Karl-Anthony Towns, tornando a perdere dopo due successi in fila
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
TORONTO RAPTORS-ORLANDO MAGIC 114-121
Dopo aver perso di 30 a Toronto solamente due giorni fa, i Magic si prendono la rivincita in Canada sulle spalle delle migliori prove stagionali di Desmond Bane (28 punti) e Franz Wagner (26 con 11 assist). I Raptors mettono anche la testa avanti nel quarto periodo grazie a uno Scottie Barnes eccezionale da 41 punti, ma i Magic riprendono il controllo della partita con un parziale di 13-4 e chiudono definitivamente i conti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-HOUSTON ROCKETS 116-111
Sono i cugini texani dei Mavs a infliggere ai Rockets la loro prima sconfitta stagionale. Le stelle di Dallas brillano con 35 punti di Kyrie Irving e 33 di Cooper Flagg, senza sbagliare in un quarto quarto vinto per 40-27 dai padroni di casa. Dall’altra parte invece i Rockets pagano gli errori dalla lunetta di Kevin Durant (28 punti alla fine) e di Amen Thompson, puntualmente puniti da Flagg e da un Daniel Gafford da 18 punti tra cui due liberi fondamentali a 11 secondi dalla fine
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-INDIANA PACERS 145-125
Secondo successo in fila per gli Heat, che si godono la seconda tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (31 punti, 18 rimbalzi e 10 assist) spazzando via i Pacers nei due quarti centrali vinti 67-46. Klay Thompson vive una serata “vintage” da 25 punti e 7 triple, mentre Indiana alle prese con tantissimi infortuni — e l’assenza per lutto del coach Rick Carlisle — non va oltre i 24 di Quenton Jackson. Tre punti negli ultimi due minuti di gara per Simone Fontecchio
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-LA CLIPPERS 127-101
I T’Wolves approfittano della scarsa resistenza dei Clippers per conquistare il primo successo senza Anthony Edwards, guidati dai 24 punti di LaMelo Ball e i 23 di Jaden McDaniels. A loro si aggiungono i 19 di Bones Hyland per avere ragione degli ospiti, i quali non evitano la quarta sconfitta in fila nonostante i 24 di Darius Garland
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
GOLDEN STATE WARRIORS-LOS ANGELES LAKERS 112-95
Reazione d’orgoglio degli Warriors, che dopo essere andati sotto di 25 punti a inizio gara rimontano tutto lo svantaggio e vanno addirittura a vincere di 17 lunghezze — come non accadeva addirittura dal 1976. Steph Curry è fenomenale con 31 punti e 8 triple a segno, rendendo inutile la prova da 37 punti di Luka Doncic, finito anche per terra dopo essere stato ubriacato di finte da Curry in un momento che è già diventato virale
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 120-127
I Nuggets provano a risollevarsi grazie a una serata eccezionale al tiro dall’arco (20/39), guidati dalle prestazioni da 39 punti di Jamal Murray e da 31 di Christian Braun. Con due bocche di fuoco del genere Nikola Jokic può trattenersi con 18 punti e 10 assist, chiudendo i conti nel quarto periodo nonostante i 24 di Miles Bridges e i 20 di Devin Booker. Per Dillon Brooks invece un’espulsione nel terzo periodo per un calcio nell’inguine al connazionale Murray, uscendo quando aveva realizzato 22 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA