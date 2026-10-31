Seconda vittoria contro i campioni in carica (anche della NBA Cup) per i Sixers, che ringraziano un decisivo LeBron James nel finale di gara. È del Re infatti il canestro del sorpasso a 1:10 dalla fine dopo che i Knicks erano riusciti a tornare avanti rimontando 14 punti di svantaggio, con James che ha chiuso con la sua miglior prova in maglia Sixers con 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist sopperendo all’assenza di Jaylen Brown insieme ai 27 di Tyrese Maxey e i 21 di Anfernee Simons. Ai Knicks invece non bastano i 24 di Jalen Brunson e i 22+12 di Karl-Anthony Towns, tornando a perdere dopo due successi in fila

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