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'Ossie' di seppia e ottanta voglia di NBA

Christian Giordano

Christian Giordano

Il 1° novembre 1946 Schectman segnò il primo canestro e i suoi Knicks vinsero a Toronto la prima partita BAA. Tre anni dopo, dalla fusione con la NBL, nascerà la lega per come la conosciamo oggi

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