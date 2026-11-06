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NBA, Doncic condanna il tifoso di Sacramento espulso per aver dato palla all'arbitro

NBA

Nella vittoria arrivata ieri notte sul campo di Sacramento Luka Doncic ha trascinato i suoi Lakers con un’altra prestazione superba da 40 punti. Durante il 3° quarto della partita, poi, lo sloveno, da sempre protagonista di un rapporto complicato con i direttori di gara, ha preso la parte dell’arbitro quando un tifoso in prima fila ha tirato la palla in sua direzione e, anche a seguito dell’insistenza di Doncic, è stato espulso

Luka Doncic e gli arbitri: prove di distensione? Parrebbe proprio essere così a giudicare da quanto successo l’altra notte a Sacramento, dove all’interno dell’ennesima prestazione eccellente da 40 punti con cui ha trascinato i Lakers alla vittoria lo sloveno si è reso anche protagonista di un curioso siparietto. Nel 3° quarto, infatti, la palla esce dal campo e un tifoso la intercetta e la scaglia, effettivamente con eccessiva forza, verso Chelisa Painter, nella terna della partita insieme a Ed Malloy e Jason Goldenberg. Doncic, pronto a effettuare la rimessa da fondo campo, ha subito preso le difese della Painterredarguendo il tifoso e collaborando così all’espulsione del tifoso stesso. E dopo la partita Doncic ha confermato tutto, ribadendo di stare dalla parte dei direttori di gara in casi come questo. 

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