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NBA, Doncic non si ferma più: altri 53 punti, quarta in fila sopra 40 come Kobe Bryant

NBA
©Getty

Era dai tempi di Kobe Bryant che un giocatore dei Lakers non segnava almeno 40 punti per quattro gare consecutive. Ci è riuscito Luka Doncic, che contro Portland ha realizzato il suo massimo stagionale da 53 punti in questo suo incredibile inizio di regular season. Doncic è anche il secondo giocatore nella storia NBA a realizzare almeno 40 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in quattro gare consecutive, raggiungendo un primato realizzato finora solo da Elgin Baylor nel 1961. E i Lakers sono primi a Ovest

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