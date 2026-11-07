Era dai tempi di Kobe Bryant che un giocatore dei Lakers non segnava almeno 40 punti per quattro gare consecutive. Ci è riuscito Luka Doncic, che contro Portland ha realizzato il suo massimo stagionale da 53 punti in questo suo incredibile inizio di regular season. Doncic è anche il secondo giocatore nella storia NBA a realizzare almeno 40 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in quattro gare consecutive, raggiungendo un primato realizzato finora solo da Elgin Baylor nel 1961. E i Lakers sono primi a Ovest