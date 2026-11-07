I Raptors concludono la loro settimana in trasferta vincendo sul campo dei Bucks nonostante le assenze di Kawhi Leonard, Scottie Barnes e Immanuel Quickley. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di 9 lunghezze, nella ripresa gli ospiti si scatenano sulle spalle di un clamoroso Alijah Martin, che firma il suo massimo in carriera da 27 punti con 9/11 al tiro di cui 6/7 dalla lunga distanza (era a 6/27 in carriera e aveva segnato al massimo 9 punti prima di oggi). Dall’altra parte non bastano i 23 di Tyler Herro e i 21+11 rimbalzi del rookie Brayden Burries

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