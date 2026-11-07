NBA, risultati della notte: Cleveland ferma Philadelphia, i Lakers sono primi a OvestHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
La striscia di successi di Philadelphia si ferma a Cleveland, dove i Cavs vincono infliggono alla miglior squadra a Est il secondo ko stagionale con LeBron James tenuto a soli 8 punti. Luka Doncic è maestoso con una prova da 53 punti e un irreale canestro sulla sirena dalla sua metà campo, guidando i Lakers al successo su Portland e prendendosi il primo posto a Ovest. Victor Wembanyama porta San Antonio al settimo successo consecutivo, vince anche OKC battendo Memphis. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle nove gare della notte valide anche per le classifiche della NBA Cup
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS-WASHINGTON WIZARDS 139-132
Al suo primo ritorno da avversario ad Atlanta Trae Young chiude con 23 punti, 10 assist e 8 palle perse, ma non riesce a evitare la seconda sconfitta consecutiva dei suoi Wizards contro gli Hawks. Nickeil Alexander-Walker con 28 punti e Lu Dort con 25 (tra cui una tripla cruciale nel quarto periodo) guidano i padroni di casa al terzo successo consecutivo, firmando il loro massimo stagionale per punti e rendendo inutili i 33 punti di Kyshawn George
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CHARLOTTE HORNETS-BOSTON CELTICS 80-119
Settima vittoria nelle ultime otto partite per i Celtics, che toccano anche il +46 in una gara senza discussione contro i malcapitati Hornets, arrivati invece al sesto ko in fila. Jayson Tatum riempie il tabellino con una prova da 34 punti, 9 rimbalzi e 8 assist a cui si aggiungono i 18 di Derrick White, e all’intervallo il punteggio è un eloquente 70-39 che lascia ben poco all’immaginazione su quale sia stata la squadra più forte in campo
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CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 119-95
Si ferma a cinque la striscia di successi dei Sixers, che vengono battuti nettamente a Cleveland complice una serata da 8 punti con 3/12 dal campo per LeBron James — accolto anche dai fischi nel primo tempo dopo la decisione in estate di preferire i Sixers al ritorno a casa. Si tratta solo della 10^ gara della carriera di James in singola cifra in una serata in cui i Sixers tirano col 36.5% dal campo, mentre i Cavs hanno 23 punti da Donovan Mitchell e 22 da Evan Mobley toccando anche il +25 nel quarto periodo
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DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 112-100
I Mavs ritrovano la vittoria dopo due ko in fila, superando i Jazz grazie a un secondo tempo in cui Cooper Flagg (21 punti) e Kyrie Irving (14) tornano ai loro livelli dopo un primo tempo sonnacchioso, stabilizzato solo da 22 dei 26 punti di PJ Washington al suo massimo stagionale. Utah invece non evita la settima sconfitta consecutiva nonostante i 24 di Lauri Markkanen e i 21 di Darryn Peterson, complice un terzo quarto da 32-19 per i padroni di casa che hanno anche la prima doppia doppia della carriera del rookie Morez Johnson (13 punti e 17 rimbalzi di cui 10 in attacco)
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MEMPHIS GRIZZLIES-OKLAHOMA CITY THUNDER 97-128
I Thunder si confermano inarrestabili contro i Grizzlies, vincendo la 16^ partita consecutiva contro la squadra del Tennessee. Per una volta non è Shai Gilgeous-Alexander (autore di 28 punti) a guidare OKC ma il belga Ajay Mitchell, che firma il suo massimo in carriera da 35 punti accompagnato dai 21 di Jared McCain, toccando anche il +37 nel corso del match e conquistando la terza vittoria in fila
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MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 107-121
I Raptors concludono la loro settimana in trasferta vincendo sul campo dei Bucks nonostante le assenze di Kawhi Leonard, Scottie Barnes e Immanuel Quickley. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di 9 lunghezze, nella ripresa gli ospiti si scatenano sulle spalle di un clamoroso Alijah Martin, che firma il suo massimo in carriera da 27 punti con 9/11 al tiro di cui 6/7 dalla lunga distanza (era a 6/27 in carriera e aveva segnato al massimo 9 punti prima di oggi). Dall’altra parte non bastano i 23 di Tyler Herro e i 21+11 rimbalzi del rookie Brayden Burries
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NEW ORLEANS PELICANS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 109-115
Sono i Timberwolves a fermare la striscia di quattro successi consecutivi dei Pelicans, guidati dai 26 punti di Ayo Dosunmu, i 23 di Jaden McDaniels e i 22 di LaMelo Ball, autore anche di cinque punti in fila all’interno di un parziale di 10-2 che ha fatto girare la partita dalla parte di Minnesota nel quarto periodo. I padroni di casa non vanno oltre i 24 punti di Jeremiah Fears e i 17 di Saddiq Bey, mentre Zion Williamson ha chiuso col suo minimo stagionale da 13 punti
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LOS ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 124-118
I Blazers erano stati una delle poche squadre capaci di battere i Lakers in questo inizio di stagione, ma neanche loro possono nulla contro uno strepitoso Luka Doncic. Lo sloveno firma la sua quarta prestazione consecutiva da almeno 40 punti (non capitava ai Lakers dai tempi di Kobe Bryant) con il suo massimo stagionale da 53 punti, tra cui una tripla irreale dalla sua metà campo sulla sirena del primo tempo e il tiro della staffa a 28 secondi dalla fine. Per i Lakers - ora primi nella Western Conference - ci sono anche 25 punti di Austin Reaves, rendendo inutili i 22 a testa di Deni Avdija (anche 9 rimbalzi e 11 assist) e Damian Lillard in una serata da 24 palle perse, venendo battuti 20-15 nel terzo quarto dal solo Doncic (34-15 complessivo)
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SACRAMENTO KINGS-SAN ANTONIO SPURS 109-124
Stavolta Victor Wembanyama non ha bisogno degli straordinari come nell’ultima gara da 54+24 contro Dallas, ma si “accontenta” di una prestazione da 30 punti e 14 rimbalzi per guidare San Antonio al settimo successo consecutivo. I 75 punti realizzati dai vice-campioni in carica bastano e avanzano per avere ragione dei malcapitati Kings (che già qualche settimana fa ne avevano presi 80 in un tempo dagli Spurs), perdendo l’ottava partita su nove in questo inizio di stagione senza andare oltre i 22 di Darius Acuff Jr e i 17+12 di Domantas Sabonis
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LE CLASSIFICHE DELLA NBA CUP
Queste le classifiche della NBA Cup nelle due conference
LE CLASSIFICHE DELLA REGULAR SEASON
E queste invece quelle della regular season dopo le nove gare di stanotte