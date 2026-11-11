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NCAA, altra doppia doppia per Luigi Suigo: 19 punti e 12 rimbalzi contro La Salle

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©Getty

Seconda partita di NCAA negli Stati Uniti e seconda doppia doppia in fila per Luigi Suigo. Il lungo italiano ha guidato i Villanova Wildcats al successo per 80-59 contro La Salle con 19 punti (8/12 dal campo e 3/5 ai liberi) e 12 rimbalzi a cui ha aggiunto anche 5 assist, insieme anche a un recupero e due stoppate in 31 minuti. Era dai tempi di Michael Bradley nel 2001 che un giocatore di Villanova non realizzava almeno 10 punti, 10 rimbalzi e 5 assist in due gare consecutive

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