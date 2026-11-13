Giannis, Bam (e Fontecchio): gli Heat alla ricerca della loro nuova identità

Grandi protagonisti del mercato estivo con il colpaccio Giannis Antetokounmpo, in questa prima parte di stagione gli Heat hanno dovuto lavorare parecchio per iniziare a trovare nuovi equilibri tattici e nello spogliatoio. E tra la convivenza del greco con capitan Bam Adebayo e l'avvio di regular season complicato per Simone Fontecchio, i nodi da sciogliere sembrano ancora parecchi

Per la prima volta da tanti anni a questa parte gli Heat hanno deciso di voltare pagina e provare qualcosa di nuovo. Non con una rivoluzione totale del roster, ma con un cambio di filosofia evidente. Un cambio non tanto relativo alla tecnica, perché le idee di coach Erik Spoelstra in panchina viaggiano sulla strada della continuità, ma con la scelta di portarsi in casa Giannis Antetokounmpo. Una nuova superstar nello spogliatoio e sul parquet che ovviamente cambia la visione interna e gli equilibri. Ad un gruppo solido si aggiunge un riferimento ‘pesante’, e in uno spogliatoio da sempre coeso e unito s’inserisce un faro, una calamita di attenzioni oltre che di punti. Un rischio calcolato vista la natura umana e i pregressi del greco, ma comunque un cambiamento significativo, avvallato da Pat Riely dopo essersi reso conto che, per una franchigia che era tutto sommato abituata a vincere, rimanere soltanto simbolo di carattere agonistico non poteva più bastare. Qualche sedia libera in più al Kaseya Center in stagione regolare, qualche abbonamento in meno hanno rappresentato segnali da considerare nel corso degli ultimi anni. La cosiddetta Heat Culture, bellissima e verissima, da sola non bastava più e allora ecco arrivare ‘l’eroe Greco’ che altrettanto avrebbe bisogno di vincere anche a Miami per entrare nella mitologia (cestistica) ed ambire a merende e chiacchierate con Achille, Ulisse e Teseo.

Un inizio assai complicato L’inizio non è stato dei migliori, ma nemmeno tanto diverso da come era in programma. Il dubbio maggiore, la convivenza tra lui e Bam Adebayo, s’è rivelato il maggiore dei timori estivi. Giannis s’è preso anche involontariamente gli spazi, i tiri e le responsabilità del capitano e, soprattutto, s’è preso l’area pitturata. Nelle prime sette partite l’ex Bucks ha fatto registrare 20 punti di media a partita in the paint, 43 layup e 25 schiacciate. Trovare l’intesa pratica e a livello ego, però, è risultato decisamente macchinoso ai blocchi di partenza: inizio con quattro sconfitte, sette partite per assommare le prime due vittorie. Antetokounmpo sostenuto dai numeri, Adebayo dall’aver riscritto il record di rimbalzi della storia della franchia e spronato dalle parole del vecchio amico Dwayne Wade: “Lui deve quantificare ogni secondo in cui non è in campo Giannis”. L’incoraggiamento di un amico, ma anche la perplessità di un campione, di una leggenda della franchigia sulla forzata convivenza tra le due nuove stelle della squadra.

La prima svolta Ad Atlanta, però, arriva la prima svolta positiva con la prima vittoria e la sensazione che, dopo lo spostamento alla posizione nominale ‘da quattro’ che Kevin Love prima e Kel’el Ware poi gli avevano permesso, Bam capisca che quest’anno è il caso tornare a fare il centro seppur ‘di movimento’. Lì, contro gli Hawks, Bam regala al libro della storia il rimbalzo numero 5.792 in maglia Heat e supera il record precedente di Udonis Haslem, che ha giocato a Miami per vent’anni anni (con Wade e Alonzo Mourning e Bam l’unico con alle spalle una decade con la franchigia) e che aveva impiegato 879 partite per stabilire quel record. Quattordici anni dopo Bam lo sorpassa in 646 partite con l’abbrivio decisivo alla State Farm Arena. Uno slancio emotivo per Adebayo, che ha coinvolto anche il gruppo. Nelle successive cinque partite il capitano manda a referto una media 24 punti a partita col 63% al tiro e anche 9 rimbalzi. Numeri alla mano corre anche Antetokounmpo, che nel frattempo diventa il dodicesimo giocatore (terzo di quelli in attività con LeBron James e Kevin Durant) a superare quota 21.000 punti, 1.000 stoppate e 1.000 palloni rubati. Intesa e chimica trovata tra i due, quindi? Non ancora, ma tutto sembra volgere al meglio, prima di tutto per la disponibilità al sacrificio di Adebayo.

La coppia che conta Per quanto riguarda la nuova coppia di stelle degli Heat, tuttavia, l’efficienza e l’impegno non sono mai state in discussione. A rimbalzo, ad esempio, sono il terzo duo di tutta la lega dopo le prime dieci partite con 21.2 rimbalzi di media a partita dopo Karl-Anthony Towns e Andre Drummond ai Knicks e Domantas Sabonis e Precious Achiuwa dei Kings. Indicazioni sufficienti per tacitare quell’idea che forse Riley avrebbe dovuto trovare il coraggio, chiedendo scusa alla storia della franchigia, di organizzare una trade che includesse Adebayo, unico scambiabile con un valore importante, per ridare logicità cestistica agli Heat. Le vittorie sono poi arrivate anche con le accelerazioni e gli assist di Davion Mitchell e grazie un ringiovanito Klay Thompson, autore del tiro decisivo in overtime in casa dei Clippers e con la notte da sette triple segnate a Sacramento. Mitchell ha cambiato numero, dal 45 al 2, ma certo non atteggiamento, lavorando duro in estate per perdere peso e guadagnare velocità senza mai smettere di sudare in palestra. A Utah, alle 7:30 del mattino era già al Delta Center per una sessione extra individuale di tiro aiutato da Ryan McAdoo, figlio di Bob, appena entrato nello staff di coach Spo. Quello che ancora manca agli Heat è però la difesa, il marchio di fabbrica di franchigia che negli anni ha sempre fatto la differenza.