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NBA, finale folle in Wizards-Pistons: la battaglia si chiude al secondo overtime. VIDEO

NBA

È autentica battaglia a Washington tra Wizards e Pistons, dove dopo due supplementari vincono gli ospiti. La tripla sulla sirena finale dei regolamentari firmata da Trae Young manda le squadre sul 121 pari, mentre a chiudere il primo overtime sul 132-132 ci pensa AJ Dybantsa e nel secondo supplementare è solo un Cade Cunningham in autentico stato di grazia a dare l’abbrivio decisivo a Detroit con un canestro a 25 secondi dalla fine, con Kevin Huertera siglare poi dalla lunetta il vantaggio finale

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