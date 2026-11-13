È autentica battaglia a Washington tra Wizards e Pistons, dove dopo due supplementari vincono gli ospiti. La tripla sulla sirena finale dei regolamentari firmata da Trae Young manda le squadre sul 121 pari, mentre a chiudere il primo overtime sul 132-132 ci pensa AJ Dybantsa e nel secondo supplementare è solo un Cade Cunningham in autentico stato di grazia a dare l’abbrivio decisivo a Detroit con un canestro a 25 secondi dalla fine, con Kevin Huertera siglare poi dalla lunetta il vantaggio finale