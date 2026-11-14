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NBA, Keyshawn Bryant come Vince Carter: salta sopra avversario e schiaccia. VIDEO

NBA

Nella sfida di G-League tra i College Park Skyhawks e i Long Island Nets, l’ala degli Skyhawks Keyshawn George ha realizzato una schiacciata mostruosa, schiacciando sopra un avversario saltandolo di netto. Una giocata che ha ricordato Le Dunk de la Mort di Vince Carter saltando sopra Frédéric Weis a Sydney 2000, ricordata ancora oggi come una delle migliori di sempre. L’avversario di Bryant non era un lungo di 218 centimetri come Weis ma una point guard di 1.80 come Dwight Murray Jr, ma la giocata rimane

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