Dejounte Murray ha ufficialmente chiesto ai New Orleans Pelicans di essere ceduto e la franchigia ha confermato la richiesta con un comunicato stampa nel quale dichiara che "valuterà potenziali scambi nei migliori interessi dell’organizzazione". Murray non ha giocato stanotte nella larghissima sconfitta contro Memphis per una distorsione alla caviglia sinistra

Dopo neanche un mese di regular season c’è già il primo caso di mercato in NBA . Dejounte Murray ha chiesto ufficialmente ai New Orleans Pelicans di essere ceduto , come fatto trapelare inizialmente da Shams Charania di ESPN e poi con un comunicato ufficiale della squadra per confermare la richiesta. "Oggi i rappresentanti di Dejounte Murray ci hanno informati della sua richiesta di essere ceduto " si legge nel comunicato, in una circostanza piuttosto inusuale per le abitudini della NBA che normalmente non commenta i rumors . "Valuteremo potenziali opportunità di scambio nei migliori interessi della nostra organizzazione". I Pelicans hanno perso le ultime cinque gare consecutive, di cui le ultime quattro subendo sempre almeno 138 punti da Clippers, Golden State, Brooklyn e Memphis. A quest’ultima gara — persa con 31 punti di scarto — non ha preso parte Murray ufficialmente per una distorsione alla caviglia sinistra , ma è possibile che non torni in campo fino a quando la situazione non sarà risolta.

La prima ipotesi di mercato: scambio alla pari con Jalen Green

Il contratto di Murray è di 32.8 milioni per questa stagione e contiene una player option da 30.8 milioni per la prossima, rendendolo comunque piuttosto scambiabile sul mercato. Uno dei primi nomi fatti per la point guard dei Pelicans è quello dei Phoenix Suns, che vorrebbero aggiungere un playmaker vero al fianco di Devin Booker e soprattutto vorrebbero liberarsi di Jalen Green, che sta avendo un inizio di stagione difficilissimo. I due contratti sono pressoché identici per costo e durata (Green guadagna 36.2 milioni e ha una player option per il prossimo anno da 36 milioni) e sarebbero scambiabili alla pari, anche se bisognerà valutare se in giro per la NBA arriveranno offerte migliori per Murray.