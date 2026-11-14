Bam Adebayo e Giannis Antetokounmpo hanno firmato 37 punti a testa nel successo di Miami contro i Cleveland Cavaliers per riportare gli Heat a un record di 6 vittorie e 6 sconfitte. Nella storia della franchigia solamente Dwyane Wade e LeBron James erano riusciti a realizzare almeno 35 punti a testa nella stessa partita, e Miami dopo un inizio difficile ha vinto 6 delle ultime 8 partite. "Stiamo trovando fiducia, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Non siamo neanche vicini a dove vogliamo arrivare" ha detto Giannis