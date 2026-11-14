Nella larghissima vittoria ai danni dei New Orleans Pelicans, i Memphis Grizzlies hanno mandato ben dieci giocatori diversi in doppia cifra, realizzando un record di franchigia e pareggiando il primato ogni epoca nella storia della NBA. L’ultima volta che era successo è stato nell’aprile del 2025 da parte di Miami… sempre contro i New Orleans Pelicans
In tutta la NBA ci sono solamente due squadre che finora hanno sempre vinto in trasferta. Una sono i San Antonio Spurs, che sono primi nella Western Conference col miglior record alla pari dei Lakers, e l’altra sono i sorprendenti Memphis Grizzlies. La squadra di coach Iisalo ha vinto tutte e sei le partite disputate lontano da casa in questo eccellente inizio di stagione, di cui l’ultima realizzando anche un nuovo record di franchigia. Nella larghissima vittoria per 111-142 ai danni dei New Orleans Pelicans, Memphis ha mandato ben dieci giocatori diversi in doppia cifra come non era mai capitato nella storia dei Grizzlies e pareggiando un primato ogni epoca nella storia della NBA. L’ultima volta che era successo risale all’11 aprile 2025, in una gara di fine regular tra i Miami Heat (che oltre a mandare dieci giocatori sopra quota 10 ne hanno avuto anche un 11° a quota 9) e sempre i malcapitati Pelicans, seppur ridotti a soli 8 giocatori tra cui un quintetto formato da Elfrid Payton, Jose Alvarado, Keion Brooks Jr., Jeremiah Robinson-Earl e Kylor Kelley. In precedenza era avvenuto altre nove volte tra il 1956 e il 1994, ma mai nessuno è riuscito arrivare a quota 11.
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 142-111 (35-28, 35-30, 35-28, 37-25)
- Memphis Grizzlies: Wells 11, Boozer 12, Stewart 12, Coward 14, Jerome 17, Jackson 14, Spencer 14, Grant 22, Hendricks 10, Small 10, Prosper 6, Murray 0
- Miglior rimbalzista: Hendricks 12
- Miglior assistman: Jerome 9
- New Orleans Pelicans: Bey 30, Williamson 22, Jordan 6, Jones 8, Fears 18, Poole 13, Matković 1, Mathurin 0, Queen 10, Reese 0, Dia 2, Pierre Jr. 0, Johnson 1
- Miglior rimbalzista: Bey 10
- Miglior assistman: Fears 7