In tutta la NBA ci sono solamente due squadre che finora hanno sempre vinto in trasferta. Una sono i San Antonio Spurs, che sono primi nella Western Conference col miglior record alla pari dei Lakers, e l’altra sono i sorprendenti Memphis Grizzlies. La squadra di coach Iisalo ha vinto tutte e sei le partite disputate lontano da casa in questo eccellente inizio di stagione, di cui l’ultima realizzando anche un nuovo record di franchigia. Nella larghissima vittoria per 111-142 ai danni dei New Orleans Pelicans, Memphis ha mandato ben dieci giocatori diversi in doppia cifra come non era mai capitato nella storia dei Grizzlies e pareggiando un primato ogni epoca nella storia della NBA. L’ultima volta che era successo risale all’11 aprile 2025, in una gara di fine regular tra i Miami Heat (che oltre a mandare dieci giocatori sopra quota 10 ne hanno avuto anche un 11° a quota 9) e sempre i malcapitati Pelicans, seppur ridotti a soli 8 giocatori tra cui un quintetto formato da Elfrid Payton, Jose Alvarado, Keion Brooks Jr., Jeremiah Robinson-Earl e Kylor Kelley. In precedenza era avvenuto altre nove volte tra il 1956 e il 1994, ma mai nessuno è riuscito arrivare a quota 11.