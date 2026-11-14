Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

NBA, Memphis manda dieci giocatori in doppia cifra: record ogni epoca pareggiato

NBA
©Getty

Nella larghissima vittoria ai danni dei New Orleans Pelicans, i Memphis Grizzlies hanno mandato ben dieci giocatori diversi in doppia cifra, realizzando un record di franchigia e pareggiando il primato ogni epoca nella storia della NBA. L’ultima volta che era successo è stato nell’aprile del 2025 da parte di Miami… sempre contro i New Orleans Pelicans

In tutta la NBA ci sono solamente due squadre che finora hanno sempre vinto in trasferta. Una sono i San Antonio Spurs, che sono primi nella Western Conference col miglior record alla pari dei Lakers, e l’altra sono i sorprendenti Memphis Grizzlies. La squadra di coach Iisalo ha vinto tutte e sei le partite disputate lontano da casa in questo eccellente inizio di stagione, di cui l’ultima realizzando anche un nuovo record di franchigia. Nella larghissima vittoria per 111-142 ai danni dei New Orleans Pelicans, Memphis ha mandato ben dieci giocatori diversi in doppia cifra come non era mai capitato nella storia dei Grizzlies e pareggiando un primato ogni epoca nella storia della NBA. L’ultima volta che era successo risale all’11 aprile 2025, in una gara di fine regular tra i Miami Heat (che oltre a mandare dieci giocatori sopra quota 10 ne hanno avuto anche un 11° a quota 9) e sempre i malcapitati Pelicans, seppur ridotti a soli 8 giocatori tra cui un quintetto formato da Elfrid Payton, Jose Alvarado, Keion Brooks Jr., Jeremiah Robinson-Earl e Kylor Kelley. In precedenza era avvenuto altre nove volte tra il 1956 e il 1994, ma mai nessuno è riuscito arrivare a quota 11.

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 142-111 (35-28, 35-30, 35-28, 37-25)

  • Memphis Grizzlies: Wells 11, Boozer 12, Stewart 12, Coward 14, Jerome 17, Jackson 14, Spencer 14, Grant 22, Hendricks 10, Small 10, Prosper 6, Murray 0
  • Miglior rimbalzista: Hendricks 12
  • Miglior assistman: Jerome 9
  • New Orleans Pelicans: Bey 30, Williamson 22, Jordan 6, Jones 8, Fears 18, Poole 13, Matković 1, Mathurin 0, Queen 10, Reese 0, Dia 2, Pierre Jr. 0, Johnson 1
  • Miglior rimbalzista: Bey 10
  • Miglior assistman: Fears 7

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Spallata nella schiena a Wemby: flagrant per Green

NBA

A metà del secondo quarto della sfida tra Spurs e Warriors, Draymond Green ha colpito Victor...

Bam e Giannis come Wade e LeBron: 37 punti a testa

NBA

Bam Adebayo e Giannis Antetokounmpo hanno firmato 37 punti a testa nel successo di Miami contro i...

Giannis, Bam, Fontecchio e i nuovi Heat

L'opinione di

Massimo Marianella

La Top 5 della notte: 13 novembre. VIDEO

NBA

In NBA si sono giocate quattro partite e qualcuno, come Trae Young, ha mandato la partita al...

Smart: il pugno a Bassey costa tre partite di stop

NBA

Il pugno rifilato a Charles Bassey nella partita tra Rockets e Warriors dell'altra notte era...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS