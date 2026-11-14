Una tripla di Shai Gilgeous-Alexander sulla sirena fa dentro e fuori, condannando i Thunder al terzo ko consecutivo e scendendo a un inusuale ottavo posto nella Western Conference. Il due volte MVP è autore di una prova da 40 punti seguito dai 23 di Jared McCain e i 21 con 16 rimbalzi e 6 assist di Isaiah Hartenstein, ma dall’altra parte i Clippers ne hanno 26 da Brook Lopez e 24 da Darius Garland, autore del gioco da tre punti a 50 secondi dalla fine che ha definitivamente mandato avanti i padroni di casa, avanti anche di 15 nel primo tempo prima di farsi rimontare ma riuscendo a portare a casa il successo, trovando la seconda vittoria nelle ultime tre partite