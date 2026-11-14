NBA, risultati della notte: San Antonio fa 11 in fila, Knicks fuori dalla NBA CupHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Non si ferma la marcia di San Antonio, che domina contro Golden State e conquista l'11^ vittoria consecutiva con 32 punti di Steph Castle. La notizia della notte è però l'eliminazione di fatto dei New York Knicks campioni in carica dalla NBA Cup, complice il secondo ko su due subito a Indianapolis. Miami batte Cleveland con 37 punti a testa di Bam Adebayo e Giannis Antetokounmpo, mentre Memphis pareggia un record NBA mandando dieci giocatori in doppia cifra nel successo su New Orleans. OKC cade contro i Clippers nonostante 40 di Shai Gilgeous-Alexander: di seguito racconto e highlights delle nove partite della notte, valide anche per la NBA Cup
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 106-104
Successo importante per i Pacers, che superano i campioni in carica nonostante l’assenza di Tyrese Haliburton. Un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 19 punti di Pascal Siakam tocca il +8 a 1:49 dalla fine, ma da lì in poi i Knicks tornano fino al -2 e a 2.8 secondi dalla fine e hanno il tiro per forzare l’overtime. Karl-Anthony Towns però sbaglia la conclusione da vicino, fermandosi a 23 punti e 15 rimbalzi insieme ai 33 di Jalen Brunson, subendo la seconda sconfitta su due in NBA Cup che con ogni probabilità li elimina dalla competizione di cui sono campioni in carica, visto che nessuno è mai avanzato al turno successivo con un record di 2-2
ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 107-99
Non si ferma il momento magico di Franz Wagner, che va a un solo rimbalzo dalla prima tripla doppia in carriera chiudendo con 35 punti, 9 rimbalzi e 12 assist per la sua quarta partita consecutiva sopra quota 30. Per i Bucks si tratta invece della nona sconfitta consecutiva, pareggiando la loro peggior striscia della storia avvenuta nel gennaio del 2014 nonostante i 18 punti di Tyler Herro
MIAMI HEAT-CLEVELAND CAVALIERS 133-121
Per la seconda volta nella loro storia, due giocatori dei Miami Heat finiscono a quota 37. Dopo Dwyane Wade e LeBron James, stavolta sono Bam Adebayo (37 punti e 14 rimbalzi) e Giannis Antetokounmpo (37) a spadroneggiare contro una Cleveland priva di Evan Mobley, a cui si aggiungono 22 con 17 assist di Davion Mitchell per la terza vittoria in fila. Donovan Mitchell ne mette 25, ma i Cavs non possono nulla contro i due lunghi dei padroni di casa. Sette minuti in campo con soli 2 assist e zero tiri tentati dal campo per Simone Fontecchio
CHICAGO BULLS-ATLANTA HAWKS 125-117 OT
Chicago torna finalmente al successo dopo otto sconfitte in fila, complici 9 dei 33 punti di serata di Norman Powell arrivati nell’overtime. Senza Caleb Wilson che rimarrà fuori a lungo, i Bulls sprecano 18 punti di vantaggio ma ringraziano la tripla doppia di Josh Giddey (15 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, tra cui l’ultimo per la tripla del +6 di Matas Buzelis a 23 secondi dalla fine del supplementare) per rispondere a quella di Jalen Johnson per gli Hawks (27 punti, 11 rimbalzi e 10 assist)
NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 111-142
I Grizzlies si confermano fortissimi in trasferta conquistando la sesta vittoria consecutiva lontano da casa (nessuno come loro in NBA e miglior partenza della loro storia) pareggiando anche un record della NBA con 10 giocatori diversi in doppia cifra. Jerami Grant è il migliore con 22 arrivando fino ai 10 di Taylor Hendricks e Javon Small, spazzando via i Pelicans che si schiantano contro il loro 7/31 dall’arco e devono fare i conti con la richiesta pubblica di Dejounte Murray (assente da questo match) di essere ceduto
HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 125-118
Se i Bulls sono riusciti a interrompere la loro striscia di sconfitte, lo stesso non si può dire dei Jazz, che nonostante una sfida punto a punto sul campo dei Rockets hanno raccolto la loro undicesima sconfitta consecutiva. Alperen Sengun infatti si è rivelato un enigma irrisolvibile per gli ospiti, chiudendo con 43 punti e 12 rimbalzi (seconda gara della carriera sopra quota 40) insieme ai 22 di Kevin Durant per rispondere ai 28 di Darryn Peterson e i 27 di Keyonte George
SAN ANTONIO SPURS-GOLDEN STATE WARRIORS 123-85
Sono 11 invece i successi consecutivi degli Spurs, che cominciano con un parziale di 18-0 e non si voltano più indietro toccando anche il +43 contro gli Warriors privi di Steph Curry. Stephon Castle firma il suo massimo stagionale da 32 punti e Victor Wembanyama può limitarsi a una serata da 12+12 in 21 minuti, subendo una spinta da parte di Draymond Green che è costata un fallo Flagrant di tipo 1 al veterano, che è poi uscito dal campo senza più rientrare
SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 107-120
Terzo successo consecutivo per i Blazers, che non hanno problemi a battere i Kings arrivati all’11^ sconfitta su 12 in questo tremendo inizio di stagione. Deni Avdija è pressoché perfetto con 34 punti con 11/13 dal campo e 9/9 ai liberi, accompagnato dai 29 di Damian Lillard per rendere inutili 24 di De’Andre Hunter e i 21+12 di Domantas Sabonis
LA CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 113-112
Una tripla di Shai Gilgeous-Alexander sulla sirena fa dentro e fuori, condannando i Thunder al terzo ko consecutivo e scendendo a un inusuale ottavo posto nella Western Conference. Il due volte MVP è autore di una prova da 40 punti seguito dai 23 di Jared McCain e i 21 con 16 rimbalzi e 6 assist di Isaiah Hartenstein, ma dall’altra parte i Clippers ne hanno 26 da Brook Lopez e 24 da Darius Garland, autore del gioco da tre punti a 50 secondi dalla fine che ha definitivamente mandato avanti i padroni di casa, avanti anche di 15 nel primo tempo prima di farsi rimontare ma riuscendo a portare a casa il successo, trovando la seconda vittoria nelle ultime tre partite
LE CLASSIFICHE DELLA NBA CUP
Queste le classifiche dei sei gruppi della NBA Cup
LE CLASSIFICHE DELLA REGULAR SEASON
E queste invece quelle della regular season nelle due conference